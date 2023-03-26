شريف منير يكشف عن سبب خلافه مع شيرين عبد الوهاب: «ماكنش عشان التكييف»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد مرور نحو عام من أزمتهما، كشف الفنان شريف منير عن سبب أزمته مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي كانت وصلت إلى ساحات القضاء، وانتهت بالصلح بين الطرفين بعد تدخل بعض المقربين بينهما لإنهاء الخلاف.

شريف منير يكشف عن سبب خلافه مع شيرين

وخلال استضافته مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج «أنا والقناع»، المعروض عبر شاشة «الحياة»، تحدث الفنان شريف منير لأول مرة عن سبب خلافه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، الذي وقع قبل نحو عام، ووصل إلى ساحات القضاء.

وعن حقيقة نشوب الخلاف بين الطرفين بسبب مكيف هواء، قال الفنان شريف منير، إن الأمر لم يكن كما تم تداوله، لكنه جاء نتيجة سقوط بعض قطع الرخام من شرفة الفنانة شيرين عبد الوهاب على شرفة مسكن الأول.

وقال شريف منير في حديثه: «الخلاف مكانش بسبب إن تكييف نقط مياه، كان في رخام وطوب بيقع من فوق، وولادي بيلعبوا في التراس وممكن حد يتعور، فلما اعترضت وزعلت وكان بلوم، كان رد الفعل شوية زيادة، فمقدرتش أستحمل».

جيرة وهجوم على منصات التواصل الاجتماعي

جدير بالذكر أن الفنان شريف منير كشف عن جيرته للفنانة شيرين عبد الوهاب قبل سنوات طويلة، وحين نشوب الخلاف بينهما، لجأ الأول إلى منصات التواصل الاجتماعي، وشن هجومًا على الأخيرة، «هكذا تتعامل الفنانة هذه هي رسائلها لي عندما اعترضت على إلقائها مخلفات وكسر رخام التي كادت أن تصيب إحدى بناتي الصغيرات لولا ستر الله».