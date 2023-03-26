وصفة هالة صدقي لكسب الحماة بمسلسل «جعفر العمدة».. الحل في فعل واحد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في لقطة عفوية ظهرت الفنانة هالة صدقي التي تقوم بدور والدة جعفر في مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، مع زوجة ابنها الفنانة زينة لتقدم لها وصفة كسب الحما، وهي النصيحة التي يحتاج إليها كثير من الفتيات المقبلات على الزواج، ربما تبدو نصيحة الفنانة هالة صدقي في إطار كوميدي خلال دورها لكنها مهمة، إذ نصحت الفنانة قائلة إن مفتاح الوصول إليها هو «التطبيل» أو بمعنى أصح الحديث الحسن في حقها.

وصفة هالة صدقي لكسب الحما

خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل جفعر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، لموسم رمضان 2023 تزوج فيها من زوجته الرابعة والتي تؤدي دورها الفنانة زينة مقابل مساعدتها في إخراج زوجها، وحتى تتأقلم الزوجة الرابعة على الحياة الجديدة وكسب حماتها الفنانة هالة صدقي، نصحتها قائلة: «بصي يا حبيبتي عايزا تكسبيني تطبليلي، تطبلي لصفصف، فهمتي حاجة؟!» لتجيبها الفنانة زينة بعدم فهم قصدها، لكن تلك النصيحة تعني أن الطريق الأقرب لقلبها أن تمدحها وتتحدث في حقها بالكلام الحسن.

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«زينة» الزوجة الرابعة لمحمد رمضان

مع توالي حلقات مسلسل جعفر العمدة، وعلى الرغم من زواج بطل المسلسل الفنان محمد رمضان بثلاث سيدات، تأتي الفنانة زينة التي تقوم بدور الزوجة الرابعة فيما بعد لتخطف قلبه ومع تتابع الأحداث تصبح أقرب زوجاته إليه، وذلك بعدما عرض عليها الزواج مقابل مساعدتها بمبلغ 40 مليون جنيه لمساعدة والدها ووافقت على طلبه خلال أحداث الحلقة الثالثة، والتي يتم عرضها على شبكة قنوات «dmc»، يوميًا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً.