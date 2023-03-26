طرق التعامل مع المرأة المسيطرة.. أزمة طارق لطفي في مسلسل «مذكرات زوج»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الحلقات الأولى من مسلسل مذكرات زوج، شغلت قضية سيطرة الزوجة في الحياة الزوجية، التي ترى أن الزوج وظيفته في الحياة الأموال التي يجلبها للأسرة فقط، البعيدة عن العواطف، بالإضافة إلى الفتور في الحياة الزوجية، وعلى إثرها يعان الفنان طارق لطفي خلال أحداث المسلسل من مشاكل نفسية بسبب إحساسه بالوحدة وأنه غير راضٍ عن حياته، ولا يلقى الاهتمام والاحترام في منزله من قبل زوجته وأولاده.

مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي

«الزوجة المسيطرة خطرًا مدمرًا على أسرتها، فهي مصدر قهر وإرهاق للزوج والأسرة جميعها، ومع مرور الزمن إذا تركت المرأة هكذا تصبح مضطربة تميل إلى فرض سيطرتها بحدة على زوجها وأسرتها، حتى تصبح مصدر إزعاج لهم»، حسب حديث إيناس علي، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، لـ«هُن».

متى تعتبر الزوجة المسيطرة خطرًا على أسرتها

وأضافت أن المرأة المتسلطة هي التي تريد أن تملي رغباتها وأوامرها على زوجها ولا تلتفت إلى أي أمر يفعله وتشكره، ويزداد الأمر خطرًا عندما تصبح سيطرتها فيها تدمير لعائلتها، وتزداد في الأمر، ولا تعترف بالخطأ ولكنها تغضب وتشتت القضية دومًا وتؤوول بالأمر إلى أنها مظلومة، والعيش مع زوجة مسيطر يؤثر على احترام الزوج لذاته، بسبب سيطرتها ونقدها المتكرر ومعاركها غير الضرورية.

كيفية التعامل مع الزوجة المسيطرة

وقدمت روشتة، للزوج لمعرفة كيفية تعامل الزوج مع الزوجة المسيطرة، وهي كالتالي:

- مواقفها العنيدة التي تؤدي إلى تنازلك وشعورك بالذنب يمكن أن تؤثر جميعها على احترامك لذاتك، لذلك يجب أن تحتوي مواقفها وتفهم لماذا هي تتحدث كذلك، وماذا تريد لتفعله دون عناد منها ودون تقليل إلى ذاتك.

- فهم الأسباب تجاه المشكلات التي تخلقها وفقًا لسبب الموقف، بمعنى أن تفهم منها لماذا هي تعاند وتريد السيطرة لمجرد السيطرة فقط.

- إذا كانت تعاني من شكل من أشكال المشاكل النفسية فقد تحتاج إلى مساعدة فيبقى التحدث معها هو الأهم، وإذا ازداد الأمر عليكما أن تتوجها إلى استشاري نفسي معًا.

- احتوي الموقف وابق هادئًا معها، وذلك بدلًا من الجدال أو تصعيد المشكلة.

- اسمح لها بالانتهاء من كلامها ثم اسألها إذا كان يمكنها الاستماع الآن وتكلم معها حتى تفهم، وأخبرها أنك تعرف وجهة نظرها ثم أضف وجهة نظرك فعليه تتحدثان وعليه لا تفقد احترامك.

- أخبرها كيف يؤثر سلوكها عليكما وعلى الأسرة، وأن ذلك قد يفسد علاقتكما.

- يجب وضع الحدود الصحية في العلاقة فيجب أن تعرفها ما الذي يرضيك، وتعرف ما الذي يرضيها للوصول إلى حل وسط.

- وإذا تزايد الأمر يجب التوجه إلى أحد المتخصصين لتعريفها كيف تتصرف في حياتها الزوجية ومع نفسها، وإيجاد طريقة للسيطرة عليها واكتشاف دورك المهم أيضًا.