الامارات | تَعرَّف على "بوبي".. دخل "غينيس" كأكبر كلب في التاريخ ما زال حيَّاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أسبوعين من إعلان سبايك كأكبر كلب يعيش في العالم، تلقت موسوعة جينيس للأرقام القياسية دليلاً على وجود كلب أكبر سنًا.

وفي الواقع أن بوبي (من مواليد 11 مايو 1992) ليس فقط أكبر كلب يعيش فحسب ؛ بل هو أكبر كلب على الإطلاق .

وبلغ عمر بوبي 30 عامًا و266 يومًا في 1 فبراير 2023، وعاش حياته كلها مخلصاً لعائلة كوستا في قرية كونكويروس الريفية في ليريا بالبرتغال.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى "أن تاريخ ميلاد الكلب المذكور تم تأكيده باستخدام قاعدة بيانات الحيوانات الأليفة الحكومية SIAC، فإن بوبي هو سلالة أصيلة من سلالة Rafeiro do Alentejo ، وهي سلالة من كلاب حراسة الماشية بمتوسط ​​عمر متوقع يتراوح بين 12 و 14 عامًا.

وبحسب ما ذكره موقع موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أن الكلب البرتغالي هو أقدم كلب على الإطلاق، وأن "بوبي سيكمل في مايو المقبل عامه الـ 31.