سحور 4 رمضان.. تعرفي على طريقة عمل الفول بالجبنة من الشيف فاطمة أبو حاتي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يشكل سحور 4 رمضان اهتمام الكثيرات، فمنهن من تبحث عن وجبة سريعة وصحية، وآخريات يبحثن عن وصفة مغذية لأطفالهن الذين يبدأون الصيام لأول مرة، ولحل تلك الحيرة التي تقع فيها الأمهات قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل الفول بالجبنة، إذ يعتبر الوصفة الأشهر التي تبقي في المعدة لفترة طويلة، كما أن للفول والجبنة فوائد متعددة لذلك تعرفي على طريقة تحضير تلك الوصفة في خطوات سريعة في التقرير التالي.

مكونات طريقة عمل فول بالجبنة

كوبان من الفول المدمس

2 بطاطس مكعبات مقلية

جبنة موتزاريلا

جبنة شيدر مبشورة

2 ملعقة كبيرة زبدة

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل فول بالجبنة

لتجهيز سحور 4 رمضان عليك بطريقة عمل الفول بالجبنة، أولا في طاسة على النار ضعي الزبدة حتى تذوب، ثم ضعي الفول حتى يسخن، وقلبي جيداً.

في الخطوة التالية ضيفي البطاطس والملح والفلفل الأسود، وقلبي المكونات، ثم ضعيها في طبق التقديم، وضيفي على الوجه الجبنة، وادخليها تحت الشواية حتى تأخذ لونا، ويقدم الفول بالجبنة.

أكلات أخرى بجانب الفول بالجبنة

لا يقتصر سحور 4 رمضان على الفول بالجبنة، لكن يمكن أن تقدمي طبق سلطة خضراء ومعها طبق من البيض المسلوق أو المقلي، كذلك الخبز التوست أو المحمص، ولا تنسي عصير البرتقال الفريش، كذلك يمكنك الاعتماد على الجبنة القريش مع الوصفة السابقة.