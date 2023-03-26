كيف عالج مسلسل «الكبير أوي 7» مشكلات العلاقات الأسرية؟.. استشارية نفسية توضح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الحياة الأسرية تقوم على دور الزوج والزوجة، وهي تعتبر قوام الاتصالات والتفاعلات بين الأسرة، إذ أن الزوجة والزوج هما أساسها، والخلافات تحدث بشكل كبير في كل منزل، وهو ما عكسه مسلسل الكبير أوي في إطار كوميدي شكل العلاقات الأسرية، إذ اضطر الكبير أوي إلى اللجوء إلى مستشارة علاقات أسرية، بعد تصاعد الخلاف بينه وبين زوجته مربوحة.

مشاكل بين الكبير أوي ومربوحة

حدثت الخلافات في مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، على النحو التالي:

- الملل الزوجي الذي أصيب به الكبير أوي بعد فترة قصيرة من زواجه بمربوحة.

- كانت مربوحة تتخيل في أولى الحلقات أنه يخونها وحلمت بذلك بالفعل.

- يقوم الكبير بخيانتها عن طريق السوشيال ميديا، وتبدأ في مراقبته والبحث وراءه وتتفاقم المشاكل بينهما في إطار كوميدي.

- المشاكل الأسرية في مراقبة مربوحة إلى الكبير أوي والشك فيه.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

وتدور أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، في إطار المشاكل الأسرية في شكل كوميدي، وتتفاقم المشكلات حتى تكتشفت مربوحة أن الكبير لا يخونها ولكنه كان يجهز رحلة شهر عسل لهما، وينشأ نزاع بينهما بعد أن علم أنها تراقبه ويصمم على الانفصال، ليتدخل أخيه الكبير جوني ويقترح الذهاب إلى استشاري علاقات أسرية وبالفعل يذهبان معًا.

استشاري علاقات أسرية يعلق على مسلسل الكبير أوي

«العلاقات والمشاكل الأسرية التي يجسدها مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، دائمًا ما تحدث في كل بيت، ولكنها تتغير باختلاف شكل العلاقات والمدة والأحداث، والخلافات الزوجية تحدث في كل أسرة بشكل مختلف، وتطور الأمر في العلاقات الزوجية والمشاكل خاصةً بعد فترة قصيرة يكون سببه الملل وعدم التجديد في الحياة، فيجب البحث في دواخل الأمور والأسباب الأساسية للمشاكل والخلافات الزوجية»، حسب حديث إيناس علي، استشاري الصحة النفسية، والإرشاد الأسري، لـ«هُن».

عكس مسلسل الكبير بشكل كوميدي العلاقات الأسرية

مع تطور الأحداث يذهبان، لاستشارية العلاقات الاسرية في المسلسل وهي الفنانة نور اللبنانية، وعلقت استشاري الإرشاد الأسري، قائلة، «إن مسلسل الكبير عكس بشكل كوميدي العلاقات الأسرية، ولكن طرح وعالج بشكل جيد، إذ أنه يجب نشر ثقافة استشاريين العلاقات الزوجية عند تفاقم المشكلات الزوجية في العلاقات الأسرية».