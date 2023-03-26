الامارات | «دار كورلوف» يعيد افتتاح متجره في دولة الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف «دار كورلوف» عن ألماسة كورلوف السوداء النادرة التي تجسّد رمز الدار، في متجر العلامة في دبي من 15 حتى 19 مارس، وسط أجواء مميزة تعكس حيوية العلامة وفلسفتها المتفرّدة والمفعمة بالغموض.

ترتبط قصة «دار كورلوف» ارتباطاً وثيقاً بالألماسة السوداء التي تحمل اسم الدار، التي تكونت إثر انفجار نجمي يعود إلى نحو أربعة مليارات سنة، وأخذت شكلها الأخير بعد خروجها من باطن الأرض على شكل حمم بركانية بوزن 200 قيراط، ليحصل عليها تاجر الألماس الفرنسي دانيال بالاسور، سنة 1978، بعد أن خطفت أنفاسه بجاذبيتها الفريدة، حيث أسس «دار كورلوف» للمجوهرات الفاخرة تكريماً لمالكي الألماسة السابقين.

ويضم المتجر الجديد مجموعة من القطع البارزة، التي تعكس التصاميم الفريدة والجودة العالية لتشكيلات الدار المميزة، مثل: تشكيلة إيكلا المستوحاة من هرم اللوفر، بتصاميم مميزة تعكس الحداثة والإبداع المعماري، وتشكيلة كورلوف بتصاميم فاخرة من الذهب على شكل قلب أنيق، وتتميز بأسلوب عصري جريء يجمع بين جمال الذهب اللامع والنقشات المميزة.

وتشكيلة سانت بطرسبرغ التي تضم مواد متنوّعة وألواناً حيوية تعكس قصة «دار كورلوف»، ويبرز فيها الألماس والعقيق والورنيش وعرق اللؤلؤ.

وتشكيلة مونمارتر الجديدة، بتصاميم مستوحاة من الآثار والفنون في حي مونمارتر، الذي يُعتبر من أعلى أحياء باريس من حيث الارتفاع.

وتتيح كورلوف باريس للعملاء فرصة الحصول على قطع من المجوهرات الفاخرة المصممة حسب الطلب، كما يعمل فريق من نخبة الحِرفيين والمصممين المهرة يداً بيد مع العملاء لابتكار قطع فريدة من المجوهرات مع لمسات شخصية.