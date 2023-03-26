الامارات | بسكويت الشوفان بالجوز.. «الشوفان بالجوز وصفة تضم مكونات صحية مفيدة للجسم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا تكتمل مائدة شهر رمضان من دون الحلويات والمشروبات الباردة والساخنة، المفضلة من أفراد الأسرة عقب الإفطار، الشيف الإماراتية سارة الشحي، من «إرث أبوظبي»، تقدم لنا مجموعة من الوصفات البسيطة والسهلة لحلويات ومشروبات من تراث الإمارات. يُعدّ الشوفان من الأكلات الغنية بالألياف، وهو يعمل على تحسين أداء الجهاز الهضمي وحماية الإنسان من الإصابة بعسر الهضم والإمساك، ويمثل بسكويت الشوفان بالجوز وصفة تضم مكونات صحية مفيدة للجسم.

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