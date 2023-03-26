الامارات | 7 نصائح لصحة الفم خلال شهر رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تؤدي التغييرات في عاداتنا الغذائية، من امتناع عن تناول الطعام والماء لفترات طويلة خلال النهار إلى بعض مشكلات الفم، مثل الرائحة الكريهة، وأمراض اللثة وتسوس الأسنان. وبالتالي، فإن الحفاظ على روتين معين في العناية بنظافة الفم خلال شهر رمضان، هو أمر ضروري لمنع مشكلات الأسنان والحفاظ على صحتها. وإليكم نصائح وإرشادات قيمة لمساعدتكم في الحفاظ على نظافة وصحة الفم خلال شهر رمضان، مقدمة من الدكتور باسل مفتي، أخصائي تقويم الأسنان واختصاصي إنفزلاين.

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