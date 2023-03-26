الامارات | انتقادات حادة لمسلسلات رمضانية.. وبدأت العاصفة مع الحلقات الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كالعادة، لم يخلُ الموسم الدرامي لشهر رمضان من جدل وهجوم على بعض المسلسلات المعروضة وأصحابها، بعض هذه الانتقادات و«الخناقات» بدأ مبكراً خلال فترة التجهيز، والبعض انطلق مع بدء عرض الحلقات الأولى من هذه الأعمال.

تصدر مسلسل «سره الباتع»، الذي يُعدّ التجربة الأولى للمخرج خالد يوسف في الدراما التلفزيونية، الأعمال المثيرة للجدل والانتقادات منذ عرض الحلقتين الأولى والثانية، فدعا البعض إلأى مقاطعته ومنعه من العرض بسبب ترويجه للتبرك بضريح السلطان حامد، الأمر الذي يراه المنتقدون مخالفاً للعقيدة الصحيحة، ووصل الأمر إلى اتهامه بأبعد من ذلك.

كما انتقد متخصصون أخطاء تاريخية في الحلقتين الأولى والثانية من «سره الباتع»، منها ظهور الفنان خالد الصاوي والفنان أحمد عبدالعزيز وهما يتنقلان بـ«الكارتة» وهي عربة يجرها حصان، بينما تشير المصادر التاريخية إلى أن هذا النوع من العربات أول من استخدمه هو نابليون بونابرت خلال الحملة الفرنسية على مصر ولم يكن معروفاً قبل ذلك.

كذلك انتقد البعض ملابس أبطال العمل، وهي مخالفة لما تم تسجيله في المصادر، وكذلك ظهور الفنان أحمد عبدالعزيز وهو يتناول الغذاء مع ابنه وزوجته على طاولة سفرة «مائدة الطعام»، رغم أن السفرة لم تعرف إلا في بدايات القرن الـ20. من جانب آخر، أثار المسلسل الجدل بين الجمهور بعضهم يشيد به وبمخرجه خالد يوسف، والبعض الآخر يهاجمه.

«حضرة العمدة»

ولفت مسلسل «حضرة العمدة» الأنظار منذ الحلقة الأولى، ولكنه لم يسلم من الانتقادات التي تركزت على النص والسيناريو الذي كتبه إبراهيم عيسى، إذ اعتبره البعض ضعيفاً وبطيئاً في تعريف المشاهد بشخصيات العمل وفكرته، إضافة إلى وجود أخطاء في لهجة أهل القرية، كما توجهت الانتقادات إلى إطلالة الفنان محمد محمود عبدالعزيز الذي يقوم بدور متشدد يضع لحية تظهر بوضوح أنها مستعارة، كما يتعامل بخشونة وعصبية طوال الوقت، وهو ما اعتبره البعض صورة نمطية سطحية لهذه الشخصية.

حقوق ملكية

ويواجه مسلسل «تلت التلاتة» للفنانة غادة عبدالرازق، دعوى قضائية بوقف عرضه، تقدمت بها سيدة مقيمة في أميركا تُدعى سعاد مصطفى شاهين، وقالت فيها إنها تمتلك حقوق الملكية الفكرية الكاملة لمسلسل «لعبة التغيير» وموثق بجمعية الحقوق الفكرية بلوس أنجلوس ومصدق عليه من نقابة محامين الجيزة بتاريخ 25-8-2022 باسمها وفي لوس أنجلوس بتاريخ 3-9 2022، مشيرة إلى أن اتصالات جرت بينها وبين غادة عبدالرازق والشركة المنتجة لتقديم العمل في رمضان، ولكن الاتصالات توقفت فجأة ثم فوجئت بخبر منشور في وسائل الإعلام عن قيام الفنانة وشركة الإنتاج بتنفيذ مسلسل جديد يعرض في رمضان بنفس قصة وملخص الأحداث، التي كتبتها المدعية مع تغيير اسم المسلسل فقط، ووضع اسم مؤلفة أخرى له.

«زوج الأربعة»

لم يسلم الفنان محمد رمضان ومسلسله «جعفر العمدة» من الانتقادات، إذ اتهمه روّاد على وسائل التواصل الاجتماعي بتقليد الفنان نور الشريف في مسلسل «عائلة الحاج متولي»، إذ يظهر محمد رمضان في المسلسل وهو متزوج أربع سيدات. وفي تصريحات له رداً على هذه الانتقادات، أوضح الفنان المصري: «العملان مختلفان تماماً، وأن الزوجات الأربع لسن محور الأحداث».

وانضم مسلسل «ابتسم أيها الجنرال» للأعمال التي طالتها الانتقادات، إذ انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشور يتهم المسلسل بأنه يحتوي على عدد من المشاهد الخادشة للحياء التي لا تناسب شهر رمضان، داعياً الجمهور إلى مقاطعته، بينما اعتبر البعض المنشور هجوماً غير مبرر ومجرد حملة بهدف محاربة العمل المثير للجدل.

وتعرض إعلان لأحد البنوك المصرية يظهر فيه الفنان محمود العسيلي والفنان حمزة نمرة لانتقادات بسبب تصويره على قمة جبل موسى، والذي يحمل دلالات دينية مهمة، وهو ما رآه البعض أمر غير مناسب لقدسية المكان، بينما طالت أغنية الإعلان اتهامات بالسرقة من قبل الفنان روني داوود، الذي طرح أغنية بعنوان «جوايا نور» في أبريل عام 2022. وهو نفس عنوان أغنية الإعلان.

«تحت الوصاية»

وسبق وتعرّضت أعمال أخرى للهجوم بمجرد طرح الملصقات الدعائية لها، من أبرزها مسلسل «تحت الوصاية» بعد أن ظهرت بطلته منى زكي ترتدي الحجاب بملامح تخلو من الماكياج وحواجب عريضة، ما دفع البعض لاتهامها بالإساءة للمحجبات.

فيما أشار آخرون إلى التشابه الكبير بين مسلسلي «تحت الوصاية» لمنى زكي و«ستهم» للفنانة روجينا، باعتبارهما من قصة الحاجة «صيصة» التي اضطرت إلى التنكر في ملابس الرجال لسنوات طويلة حتى تعيل أبناءها. وزاد الأمر تعقيداً إعلان صيصة رفضها تقديم قصتها في أعمال فنية دون الحصول على موافقتها.

محمد سعد: الجميع يتدخل

شهد مسلسل «الحاج إكسلانس»، الذي يعود به الفنان محمد سعد للدراما التلفزيونية، مشكلات عدة بعد، إعلان المخرج محمود كامل انسحابه من التصوير، بعد أن أخرج ست حلقات، بسبب تدخلات سعد.

وفي رده على ذلك قال محمد سعد، في تصريحات تلفزيونية: «الجميع يتدخل.. ولكن لكل فنان طريقته، والكاتب الكبير شكسبير قدم ثلاث نسخ من رواية (هاملت).. الارتجال مهم جداً وهو ما يُسمى بالعصف الذهني».

تشابه كبير بين مسلسلي «تحت الوصاية» لمنى زكي، و«ستهم» لروجينا، باعتبار أن العملين مقتبسين من قصة واحدة.



مشاهدون اعتبروا أن محمد رمضان يقلد في مسلسله الجديد الفنان الراحل نور الشريف في «عائلة الحاج متولي».



«حضرة العمدة» هوجم بسبب أخطاء في لهجة أهل القرية، كما توجهت الانتقادات إلى إطلالة الفنان محمد محمود عبدالعزيز.