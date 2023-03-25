هل تزوج شريف منير وقت مرض زوجته الأولى؟.. إجابة حاسمة في برنامج «أنا والقناع»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حياة الفنانين مليئة بالأسرار والخبايا، التي يريد الكثير معرفتها؛ الأمر الذي يجعل البعض يقومون بتزييف معلومات بشأن الحياة الخاصة للنجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جرى طرحه خلال لقاء شريف منير في برنامج أنا والقناع مع الإعلامية منى عبد الوهاب، الذي بسبب الشائعات انتشرت أكاذيب بشأن زوجته الثانية، لذا اختار خلال البرنامج القناع المبتسم، معقبا: «موجوع حزين حياتي والناس لا يحق لها التدخل».

زوجة شريف منير الثانية لم تخدم الأولى

وسألته منى عبد الوهاب، من ضمن التدخلات في حياته، التي تم طرحها على مواقع التواصل الاجتماعي، «هل طلبت من زوجتك الثانية تخدم زوجتك الأولى في مرضها كالأخبار التي انتشرت؟»، ليرد شريف منير قائلًا، «زوجتي الثانية زارت زوجتي الأولى ناهد لمدة ربع ساعة، وهي لم تكن صديقتها، دي تكهنات سوشيال ميديا، لأنها راحت معايا مرة واحدة زارتها».

الأسرة في حياة شريف منير

وعن علاقتهما قال شريف منير، «أنا لم أتزوج أو أرتبط بأحد وزوجتي مريضة، أنا بعيد عن القسوة بالشكل ده، ناهد زوجتي الأولى كانت في عز صحتها وعنفوانها ومرضت بعد زواجي بسنين كتير، وكان في خلاف بينا عادي وأنا خيرتها وقالت لي من حقك تتزوج، ورجعت تعافت تاني بعد الكيماوي وكانت بتيجي في بيتي والحياة مشيت عادية أنا مش بالقسوة دي».