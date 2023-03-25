طريقة عمل عجينة القطايف زي المحلات.. «لا غنى عنها في رمضان»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طبق القطايف، من أطباق الحلوى الرئيسية على المائدة الرمضانية، ويكون لها أشكال متعددة نصف دائرة مزينة الأطراف، أو حتى مثلث تختلف حشواتها بين النونيلا، والفسدق، والمكسرات، والشكولاته البيضاء أو التمر والقشطة على حسب الرغبه، وترافق دائما الكنافة والتمر الهندي وباقي حلويات الشهر الكريم، لذلك تعرفي في التقرير التالي على طريقة عمل عجينة القطايف زي المحلات.

طريقة عمل عجينة القطايف زي المحلات

المقادير:

- كيلو من الدقيق الأبيض.

- كوبان دقيق سميد.

- 8 معالق كبيرة سكر.

- ملعقة ونصف بيكنج صودا.

- كيس ونصف خميرة فورية.

- 7 أكواب ماء.

- ملعقتان كبيرتين ماء ورد.

طريقة التحضير

ولطريقة عمل عجينة القطايف زي المحلات بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي، يجب إتباع الخطوات التالية:

- أولا احضري إناء كبير، وضعي فيه كل المكونات الناشفة أو الجافة مثل الدقيق والخميرة الفورية والسكر ودقيق السميد ورشة ملح، ونخلطهم مع بعض جيدا لكي يمتزجوا جميعا.

- في الخطوة التالية، يتم إضافة الماء الفاتر إلى المكونات الجافة بالإضافة إلى ماء الورد حتى تصبح عجينة انسيابية، وبعدها تغطى العجينة السائلة وتترك في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعتين، مع تقليبها مدة نصف ساعة حتى تكون فقاعات بسبب الخميرة.

- احضري مقلاة كبيرة فارغة، واتركيها على النار حتى تسخن قليلا، واسكبي القطايف السائلة بملعقة كبيرة وعند ظهور فقاعات صغيرة على القطايف هذا يعني أنها استوت، اخرجيها على قطعة قماش كبيرة واعيدي الخطوة حتى ننتهي من الكمية الموجودة.

- بعد تسوية عجينة القطايف، احضري الحشوة الموجودة سواء كانت جوز أو فستق أو أنواع المكسرات المتاحة، ويمكن حشوها بالجبنة أيضا.

- قومي بتطبيق الأطراف جيدا، وبعد الانتهاء من حشو كل الكمية المخبوزة، يتم وضعها في مقلاة بها زيت ساخن ثم قلبيها تدريجيا إلى أن تأخذ اللون الذهبي.

- اخرجي القطايف في الزيت، وضعيها في طبق تقديم ونسقيها بشربات القطايف أو عسل.

طريقة تحضير الشربات:

- كوب سكر.

- نصف كوب ماء.

- عصرة ليمون.

ولتحضير شربات القطايف أولا، ضعي السكر ونصف كوب من الماء على النار في إناء ويترك حتى يغلي، ثم تضاف إليه عصرة ليمونة، وتترك لتأخذ غلوة ثانية، ثم يسقي به القطايف ساخنا.

- يمكن أن تحفظ القطايف في الفريزر في كيس بلاستيك، أو في علبة محكمة الغلق، بشرط الفصل بينهم بأكياس بلاستيكية.