طريقة عمل عصير قمر الدين بالخلاط.. «خطوات سهلة مش هتاخد وقت»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر قمر الدين من أساسيات شهر رمضان الكريم، إذ يفضل الكثير تناوله كونه يتميز بطعم لذيذ وشهي، وتفضل الأمهات تحضيره في المنزل لاستخدامه في أكثر من وصفة وطريقة، إما تناوله كعصير أو إعداده مع المهلبية والوصفات الأخرى، وتبحث الأمهات عن طريقة عمل عصير قمر الدين بالخلاط في المنزل، بطرق سهلة غير مكلفة تتناسب مع إمكانياتهن.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طريقة عمل عصير قمر الدين بالخلاط شهر رمضان الكريم، على طريقة الشيف هالة فهمي، التي تستخدم إمكانيات ومكونات سهلة، وتُقدم المعلومات للنساء ومتابعيها بسلاسة ويُسر.

طريقة عمل عصير قمر الدين بالخلاط

مقادير قمر الدين

- كيلو مشمش.

-2 كوب سكر.

- عصير ليمون.

طريقة عمل قمر الدين

- الخطوة الأولى في طريقة عمل عصير قمر الدين بالخلاط هي وضع المشمش والسكر على النار، ومن ثم يتم إضافة الليمون عليه.

- الخطوة الثانية هي ضرب الخليط في الخلاط.

- الخطوة الثالثة هي حفظ قمر الدين في أكياس في الثلاجة أو في الفريزر.

طريقة عمل عصير قمر الدين بالخلاط للشيف هالة

- ملعقة كبيرة عصير لمون.

- رشه ملح ليمون.

- كيلو مشمش.

- 2 كوب سكر.

- نصف كوب عسل كلوكوز.

طريقة عمل قمر الدين

- وضع كيلو مشمش مع 2 كوب سكر على النار بخلاف ملعقة كبيرة ليمون والتقليب الجيد والمستمر.

- ترك المشمش حتى يبرد ثم يتم فرمه في الخلاط.

- صب خليط المشمش في نفس الإناء الذي تم يتم سلق المشمش به لوجود نسبة جيلاتين.

- يوضع المشمش على النار، مع إضافة رشة ملح ليمون ونصف كوب عسل الجلوكوز مع التقليب المستمر لمدة ساعة إلا ربع على نار هادئة

- فرد المشمش في صينية وتترك حتى تبرد وتدخل الثلاجة لمدة ليلة كاملة

- الخطوة الأخيرة في طريقة عمل عصير قمر الدين بالخلاط هي فردها على كيس به قليل من الزيت.