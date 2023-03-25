رجيم أحمد أمين في مسلسل الصفارة.. اعرفي نظامه الغذائي ومكوناته الأساسية

القاهرة - سمر حسين - ماما

مسلسل الصفارة بدأت أولى حلقاته بطولة الفنان أحمد أمين، الذي يجسد شخصية شفيق الذي يعيش ظروفًا مادية غير مستقرة، لتقع في طريقه صفارة سحرية، تمكنه من إعادة الزمن للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي، ويصبح رجلًا غنيًا يمضي في تحقيق أحلامه مصاحبًا لكرش كبير، يحاول خسارته، ليكتب له طبيب التغذية رجيم ليس يوافق هواه.

رجيم أحمد أمين في مسلسل الصفارة

ويظهر أحمد أمين في مشهد له مع الفنان طه دسوقي، في مسلسل الصفارة، وهو يملي عليه الرجيم، والممنوعات هي كالتالي، «سكر، ملح، دهون، ودقيق، ولحوم بيضا وحمرا»، وعن الفطار أنه يفضل تناول «زبادي لايت، وجبنه قريش»، ليعلق مازحًا هغمسه بالذل.

طبيب تغذية يعلق

«اتخاذ الدايت أو الرجيم على أنه أسلوب حياة وتنظيم من أهم مقومات خسارة الوزن، والفطار في الأيام العادية يمكن أن يتنوع بين الجبن القريش والبيض والزبادي كلا على حسب السعرات الحرارية للجسم وتقسيم الوجبات»، حسب حديث عمرو ناجي، استشاري التغذية العلاجية، لـ«هُن».

رجيم رمضان 2023

وقدم «ناجي»، نصائح ورجيم لرمضان لاتباعها:

- الحصول في وجبة الافطار على الشوربة أولًا ثم البروتينات، وحاولي أن تعتمدي على الأكل الصحي المسلوق أو المشوي أو الطازج.

- الاعتماد في جدول رجيم في رمضان على الأطعمة الغنية بالألياف التي تساعد على الإحساس بالشبع وتحتاج فترة أطول للهضم.

- تجنبي الأطعمة المقلية مثل البطاطس، السمبوسك، والقطايف المقلية، والأغذية الغنية بالسكر والدهون.

- ضرورة الاهتمام بالعناصر التالية من الأطعمة الغنية بالفيتامينات، في جدول رجيم رمضان مثل عصائر الفاكهة والليمون والعسل والمشروبات الساخنة مثل الشاي أو القهوة والفواكه والخضراوات المهروسة والحليب.

- تتناول طبق سلطة خضراء كبير بجانب الطعام.

- استبدل السكر بعسل النحل في الحلويات.

- في وجبة السحور من المكونات الأساسية لجدول رجيم رمضان أن تحتوي على الفيتامينات والمعادن، ويمكن الحصول على ذلك من خلال الفول أو البيض أو التونة أو الجبن الصحية.