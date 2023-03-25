تعرفي على التوقيت الصحيح لغسل الأسنان في رمضان.. «الصحة» توضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

تنظيف الأسنان خلال ساعات الصيام في شهر رمضان، من الأمور التي قد تثير المخاوف بكونها مفطرة أم لا، وهو ما كشفت عن حقيقته مؤخرًا، وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

حقيقة تأثير غسل الأسنان على الصيام

كشف الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، خلال مقطع الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، أن غسيل الأسنان خلال ساعات النهار في شهر رمضان لا يؤثر بدوره على الصيام.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان قائلًا: «في نهار رمضان لا يؤثر على الصيام، لاني بشيل بواقي من على سطح السنة».

الوقت المناسب لغسيل الأسنان في شهر رمضان

أما بشأن غسيل الأسنان خلال اليوم في شهر رمضان، أوضح الدكتور وليد حسن أنه يمكن القيام بهذه العملية خلال أي ساعة على مدار اليوم، منوهًا إلى أنه يفضل الالتزام بغسل الأسنان فور الاستيقاظ من النوم وما بعد تناول وجبة السحور، «تقدر تغسل سنانك طبعًا مع أول الصحيان لأن ده مهم جدًا، وفي فترة السحور قبل النوم دي من اهم واكتر الفترات اللي لازم ألتزم بيها».

طرق حماية صحة الفم والأسنان

ولحماية صحة الفم والأسنان، ينصح الخبراء بمنظمة الصحة العالمية، بغسل الأسنان مرتين يوميًا على الأقل لمدة دقيقتين في كل مرة، بالإضافة إلى ضرورة استخدم فرشاة ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.