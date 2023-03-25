كواليس شهر رمضان في منزل يسرا.. تحافظ على طقوس والدتها الراحلة

القاهرة - سمر حسين - ماما

الأجواء الرمضانية داخل المنازل في شتى بقاع العالم، لها طقوس ذات طبيعة خاصة، منها التجمع حول مائدة واحدة بها بما لذّ وطاب، إذ يعتبر طقس معتاد خاصة داخل مصر، لا يفرق بين الطبقات، الجميع سواء كُل له طبيعته في الاحتفال والتعبير عن استقبال شهر رمضان الكريم، وتتمتع الفنانة يسرا بطبيعة خاصة في الشهر الكريم، إذ تحرص على قضاءه مع أسرتها، رغم المشاغل وطبيعة عملها كفنانة.

وتقتدي يسرا، بوالدها الراحلة، في طريقة استقبال شهر رمضان، والاحتفال به على مدار 30 يوما، خاصة اليوم الأول، إذ تحاول لم شمل العائلة على مائدة واحدة، مثلما كانت تفعل أمها، وتعلمته منها على مدار حياتها قبل وفاتها.

يسرا على خطى والدتها الراحلة في رمضان

تحدثت الفنانة يسرا، خلال مداخلة تليفونية في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، عن كواليس وذكريات شهر رمضان الكريم، من الطفولة حتى الشباب، إذ قالت: «بصور في رمضان، وبنفطر كلنا مع بعض سوا، وفي الأيام العادية بقضي في البيت معظم الأوقات، ببقى في وسط العيلة، لما والدتي كانت عايشة الله يرحمها كانت هي اللي كانت لمانا كلنا عيلة، أنا بحاول أعمل زيها بس لما يكونوا فاضيين».

أول يوم رمضان في منزل يسرا

وعن كواليس وذكريات أول يوم رمضان، قالت الفنانة يسرا: «التجمع العائلي في المقام الأول، بنتجمع كلنا سوا وبنفطر مع بعض زي ما ماما كانت بتعمل في حياتها».

يذكر أن يسرا، تخوض السباق الرمضاني 2023، في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، مع عدد من نجوم الكوميديا والفن، منهم شيماء سيف ومايان السيد وآدم الشرقاوي وعنبة وسماء إبراهيم ومحمد أوتاكا، ومن إخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث حول الحصول على ميراثها، ولكي تحصل عليه لابد أن تعود إلى مصر، وبالفعل تنتقل مع أبنائها إلى هناك، للبحث عن الميراث، وكل هذا في إطار من الكوميديا.