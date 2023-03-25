الامارات | السجن 15 عاما لمصري يحمل الجنسية الأمريكية ضرب زوجته حتى الموت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكمت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية المصرية على مصري يحمل الجنسية الأمريكية بالسجن 15 عاما، بعد إدانته بضرب زوجته حتى الموت.

وشهدت أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته في محافظة المنوفية والتي تنظر أمام محكمة الجنايات بمدينة شبين الكوم، أحداثا متعددة حيث حاول محامي المتهم تغيير صفة القضية لكن المحكمة رفضت.

وقال محامي الضحية إن المتهم حضر أولى جلسات محاكمة قتل زوجته علياء ابنة قرية دراجيل بمركز الشهداء، برفقة محام للدفاع عنه حيث طلب الأخير تغيير صفة القضية من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت لتخفيف العقوبة على المتهم.

وأضاف أن هيئة المحكمة رفضت الطلب ونظرت في ملف القضية على أنه قتل عمد وفقا لتحقيقات النيابة التي أفادت بأن المتهم سدد عدة لكمات لزوجته ورطم رأسها في الأرض عدة مرات حتى لفظت أنفاسها وادعى وفاتها في حادث مروري حيث اصطحبها بسيارته إلى طريق بحر سيف وافتعل اصطداما بعمود إنارة ليهرب من جريمته ويدعي أنها حادث مروري.

وتعود أن أحداث القضية إلى شهر أغسطس 2022، عندما تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا بحادث تصادم على أحد الطرق بدائرة مركز شبين الكوم.

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة شخص يحمل الجنسية الأمريكية ورفقته زوجته وابنته، اصطدم بعمود إنارة على جانب الطريق ونتج عن ذلك وفاة زوجته إثر إصابتها بجروح وكسور متفرقة بالجسم.

وبتشكيل فريق بحث، تبين أن الواقعة مدبرة حيث قتل الزوج زوجته بعد تسديد عدة ضربات لها وحاول إخفاء جريمته وافتعل حدوث حادث تصادم.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم قبل سفره خارج البلاد، واعترف بارتكابه الواقعة وتعديه على زوجته بالضرب حتى الموت بسبب مشادة كلامية بينهما، وافتعل وجود حادث تصادم لإخفاء جريمته.