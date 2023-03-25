عامر منيب يظهر مع بناته في فيديو على «تيك توك».. استعادوا أجواء الأسرة برمضان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على نغمات أغنية «راح فين زمن الشقاوة يا حسين» الذي قدمها الفنان مصطفى فهمي بصوته ضمن إحدى الحملات الإعلانية لشهر رمضان المبارك قبل أعوام قليلة، قدمت أسرة الفنان الراحل عامر منيب، مقطع فيديو طريفا عبر منصة الفيديوهات «تيك توك»، وسرعان ما لاقى تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

فيديو لـ عامر منيب مع أسرته

عبر حسابها الرسمي بمنصة الفيديوهات «تيك توك»، نشرت نور ابنة الفنان الراحل عامر منيب، مقطع فيديو، شارك به أفراد أسرة الفنان الراحل في تمثيله على نغمات الأغنية الشهيرة «راح فين زمن الشقاوة يا حسين»، الذي استعرضوا خلاله الأجواء الأسرية الخاصة بهم في شهر رمضان المبارك.

ودائمًا ما يحل الفنان الراحل رفقة بناته في كافة صورهم ومقاطع الفيديوهات اللاتي يقومن بتصويرها، إذ ظهر خلال الفيديو من خلال عدد من الصور النادرة له، التي جمعته ببناته في مراحل مختلفة من طفولتهن، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من قبل مشاهدي المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

@nourmounib Ramadan Kareem @Mariam Mounib @ZAM @Monica Zaki original sound - Twinz_BOODY

وسرعان ما لاقى مقطع الفيديو تفاعل الآلاف من مستخدمي منصة «تيك توك»، إذ توجه الكثيرين بالدعاء للفنان الراحل عامر منيب، بعد ظهوره في الفيديو المصور من خلال بعض الصور النادرة مع بناته وأفراد أسرته، فجاء من بين التعليقات «اللي خلف مماتش»، «الله يرحم الفنان العظيم عامر منيب».

عامر منيب في ذاكرة بناته

ودائمًا ما يحرصن بنات الفنان الراحل عامر منيب على رثائه وجعله متواجدًا في كافة لحظات حياتهن الهامة من خلال نشر صوره أو تصميم بعض مقاطع الفيديو له، وهو ما جاء من خلال تقديم ابنته «مريم» فيديو كليب قبل عدة أعوام جمع بينها وبين والدها بتقديمها أغنيته الشهيرة «عامل إيه»، التي تم طرحها بتقنية «الدويتو»، ولاقت نجاحًا واسعًا حين عرضها.

فيما تحرص بنات عامر منيب أيضًا على رثائه بشكل دائم في ذكرى ميلاده وكذلك وفاته، من خلال نشرهن الصور النادرة له.