ما الفارق بين حكايات زوج معاصر لأشرف عبدالباقي ومذكرات زوج لطارق لطفي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في قالب كاد يعد الأول من نوعه للفنان طارق لطفي، طل في الحلقات الأولى من مسلسل مذكرات زوج الذي يعرض خلال سباق رمضان الدرامي، ولاقى تفاعلًا واسعًا من قبل متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي «لايت» بما يخص تناول المشكلات الزوجية.

ومع عرض أولى حلقات مسلسل مذكرات زوج، استعادت أذهان بعض متابعيه أحداث مسلسل حكايات زوج معاصر، الذي كان يعرض على الشاشات قبل 20 عامًا، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي أيضًا حول المشكلات الزوجية.

الفارق بين مذكرات زوج وحكايات زوج معاصر

وبالمقارنة بين المسلسلين الدراميين، يستعرض «هن» أبرز الفروق بين العملين وفقًا لما دارت خلاله الأحداث.

مسلسل «حكايات زوج معاصر»

في العام 2003 جاء العرض الأول للمسلسل الدرامي حكايات زوج معاصر، الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي من خلال حلقات منفصلة، التي تناولت الوجوه المختلفة التي تحملها الحياة الزوجية من مشكلات مع اختلاف الطبقات والمستويات الاجتماعية، وذلك من خلال الزوجين «محمود» و«سامية».

وجسد الفنان أشرف عبد الباقي شخصية الزوج «محمود»، فيما شاركا كل من الفنانات روجينا وبسمة في لعب دور الزوجة «سامية» بالتبادل بين الحلقات المنفصلة.

وحين وقت عرضه لاقى مسلسل حكايات زوج معاصر تفاعلًا كبيرًا من قبل المشاهدين، وكذلك نجاحًا عبر المنصات الإعلامية، وذلك لتقديمه كل ما يخص صور المشكلات الزوجية وكيفية حلها بين الأزواج بشكل بسيط وكوميدي.

مسلسل «مذكرات زوج»

فيما تدور أحداث مسلسل مذكرات زوج، في إطار اجتماعي كوميدي أيضًا، لكن باختلاف الأحداث، وذلك من خلال «رؤوف» الذي يلعب دوره الفنان طارق لطفي ويعمل طيارًا، إذ يشعر بأنه غير راضٍ عن حياته مع زوجته «شيرين» وتلعب دورها الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ومن ثم يقرر الزوج اللجوء لطبيب نفسي، ويقدم شخصيته الفنان خالد الصاوي.

جدير بالذكر أن مسلسل مذكرات زوج يعد من الأعمال الدرامية التي تعرض في النصف الأول من رمضان فقط كونها تتكون من 15 حلقة، والتي أخذت عن رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت.