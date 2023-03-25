مشكلة طرحها مسلسل الصفارة.. كيف تتعاملين مع الزوج المنشغل بهاتفه طوال الوقت؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في مقطع فيديو قصير ظهر الفنان أحمد أمين بطل مسلسل الصفارة، بعدما تغير شكله في الحلقة الثانية، ليتفاجأ بما فعله في السنوات الـ6 الماضية من زواجه، إذ كان منشغلا طوال الوقت بهاتفه حتى ليلة زفافه، وهي مشكلة لم تواجه زوجة «شفيق» في المسلسل فقط، لكنها تواجه كثير من الزوجات، حيث ينشغل عنهن أزواجهن في الهاتف حتى في أيام الإجازات، لذا يعرض «هن» حلولا للزوجات اللاتي يتركهن أزواجهن، من أجل تفحص الهواتف في المنزل.

مسلسل الصفارة ومشكلة الزوج المشغول بالهاتف

عرض الفنان أحمد أمين بطل مسلسل الصفارة مشكلة الزوج المنشغل عن زوجته بالهاتف طوال الوقت، خلال مشهد طريف بينه وبين زوجته، التي اكتشف بعدما تغير شكله أنه كان منشغلا عنها بالهاتف بحجة العمل، عندما دار حديث بينهما عن ذكريات الزفاف، إذا قال لها: «فاكرة اليوم ده يا شيرين؟»، لتجيبه أنها تتذكره، لكن المهم أن يكون هو متذكر أحداثه، إذ تركها من أجل العمل والانشغال بالاجتماعات عبر الهاتف، وتواجه كثير من السيدات مشكلات من ذلك النوع، حتى يصبح الهاتف إدمانا للأزواج، ولا يعيرون أسرهم اهتماما.

حلول للزوجة التي يتركها زوجها من أجل الهاتف

بعد طرح مشكلة الزوج المنشغل في هاتفه، خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الصفارة بطولة الفنان أحمد أمين، قالت الدكتورة داليا الحزاوي استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري لـ«هن»، إنه من المؤسف أن التقدم الكبير في الهواتف الذكية أثر بشكل كبير على العلاقات الاجتماعية، وبالأخص العلاقة الزوجية، وما يسبب الضيق للزوجة أن ينشغل الزوج بالموبايل، ولأسباب ليست ذات أهمية، مثل تصفح «فيسبوك» مثلا.

وبالنسبة للحلول، قالت «الحزاوي»، إن على الزوجة محاولة البحث عن أسباب انشغال الزوج بالموبايل، فقد تكون هي السبب بدون أن تشعر، ويحدث ذلك عندما يكون أغلب أحاديثها مع زوجها عن المشكلات والخلافات المختلفة، مثل الشكوى من مشكلات الأبناء في المدرسة أو أنها تريد المزيد من الأموال، لذا يجب عليها أن تختار الأوقات المناسبة للحديث عن هذه الأمور، وتبعد نهائي عن وقت مجيء الزوج من العمل، أو وقت تناول الطعام.

ويمكن للزوجة أن تبحث عن المواضيع التي تهم الزوج، للحديث عنها أو حتى التفكير في حث الزوج على ممارسة هواياته ومشاركته فيها، فلو استطاعت الزوجة توفير جو هادئ وغير روتيني في البيت، فإنها تستطيع أن تبعد الزوج من العالم الافتراضي إلى حد كبير.