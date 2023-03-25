القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: اسبوع استثنائي واعد بالحظ والفرص الكبيرة في فصل الربيع الذي يحمل خير نجاح وتقدم مع تواجد الكواكب في البيت الثاني بيت المال والارباح المالية والمعنوية بداية استقرار مسائل جديدة شراء بيت عقار هجرة زواج كل هذه الامور واردة البداية والانطلاقة داعمة جدا بحيث يحيطك الفلك بالحظ وازذدهار لإطلاق المشاريع والتوسّع والتطوّر وحتى السفر البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الثور الذي يتعاطف معك ويمنحك القدرات والافكار الخلاقة
عاطفيا:ً يكون الحب في قمة الاولويات بحيث يحتل مرتبة عالية في حياتك العاطفية والشخصية يجعلك تتقدم بطريقة سريعة فتتمكّن من الإستمتاع بأجواء رومانسيّة مع وجود الزهرة في برج الثور الذي يسهل عليك حياتك العاطفيّة والعائلية للعازب, إشراق حب ومصالحة بحيث تحمل إليك تاثيرات كوكب الحب لقاءً كبيرا ويتحدث عن قرار جدّي بالزواج او الخطوبة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الحوت من السبت 25 آذار إلى الجمعة 31 آذار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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