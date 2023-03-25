توقعات مولود برج الحوت من السبت 25 آذار إلى الجمعة 31 آذار 2023

مهنياً: اسبوع استثنائي واعد بالحظ والفرص الكبيرة في فصل الربيع الذي يحمل خير نجاح وتقدم مع تواجد الكواكب في البيت الثاني بيت المال والارباح المالية والمعنوية بداية استقرار مسائل جديدة شراء بيت عقار هجرة زواج كل هذه الامور واردة البداية والانطلاقة داعمة جدا بحيث يحيطك الفلك بالحظ وازذدهار لإطلاق المشاريع والتوسّع والتطوّر وحتى السفر البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الثور الذي يتعاطف معك ويمنحك القدرات والافكار الخلاقة

عاطفيا:ً يكون الحب في قمة الاولويات بحيث يحتل مرتبة عالية في حياتك العاطفية والشخصية يجعلك تتقدم بطريقة سريعة فتتمكّن من الإستمتاع بأجواء رومانسيّة مع وجود الزهرة في برج الثور الذي يسهل عليك حياتك العاطفيّة والعائلية للعازب, إشراق حب ومصالحة بحيث تحمل إليك تاثيرات كوكب الحب لقاءً كبيرا ويتحدث عن قرار جدّي بالزواج او الخطوبة