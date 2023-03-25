13 معلومة عن زوجة مارك زوكربيرج بعد إنجاب طفلة جديدة.. طبيبة ومعلمة علوم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك مارك زوكربيرج، المدير التنفيذي لشركة «ميتا فيرس»، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واحدة من أسعد لحظاته، مساء أمس الجمعة، وهي لحظة استقبال طفلة جديدة له، إذ نشر صورها مع زوجته، معلقًا: «مرحبًا بك في العالم».

مارك زوكربيرج يرزق بطفلة جديدة

نشر مارك زوكربيرج، المدير التنفيذي لشركة «ميتا فيرس»، عبر صفحته على «فيسبوك»، صورا لزوجته وطفلته، من داخل أحد المستشفيات، مُعلنًا عن مولودته الجديدة باسم «أوريليا»، معلقًا: «مرحبًا بكِ في العالم، أوريليا تشان زوكربيرج، يا لك من نعمة صغيرة».

وظهرت زوجته في الصورة وهي نائمة على أحد الأسرة داخل المستشفى، بينما تحمل مولودتها النائمة في حضنها، وعلى الفور بدأ الحديث عن زوجة المدير التنفيذي لشركة «ميتا فيرس»

من هي زوجة مارك زوكربيرج؟

يرصد «هُن» معلومات عن زوجة مارك زوكربيرج، المدير التنفيذي لشركة «ميتا فيرس»:

- تُدعى بريسيلا تشان.

- من مدينة برينتري بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

- تعيش حاليًا في «بالو ألتو» بكاليفورنيا.

- مؤسس في مبادرة «تشان زوكربيرج».

- درست مرحلة الثانوية في مدرسة Quincy.

- درست في مركز للطب وأبحاث العلوم الطبية والتعليم الطبي - جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو UCSF.

- درست علم الأحياء في جامعة هارفارد.

- عملت سابقا مدرس علوم للصفين الرابع والخامس في مدرسة هاركر.

- تولت منصب مدير سابق في FASE

- عملت طبيبة في وقت سابق في مستشفيات UCSF Benioff للأطفال.

- متزوجة من مؤسس فيسبوك، والمدير التنفيذي لشركة «ميتا فيرس» مارك زوكربيرج، ولديهما 3 أبناء.