تناوله أحمد أمين في مسلسل الصفارة.. كل ما تريد معرفته عن مشروب الأشواجندا الهندي

القاهرة - سمر حسين - صحة

وجبة اجتماعية كوميديا دسمة يقدمها مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، الذي ينافس به في السباق الرمضاني، من خلال مناقشته قدرة العودة بالزمن من خلال «صافرة» لتغيير الماضي، ما أدى لقلب الأحداث رأسًا على عقب في مواقف كوميدية مشوقة بين المشهد والآخر.

المعاناة من الاحتراق الوظيفي والقلق المستمر، مرضين أصابا «شفيق»، الذي يؤدي دوره أحمد أمين في مسلسل الصفارة، الذي لم يجد لهما حلًا سوى تناول مشروب الأشواجندا الهندي، لتخفيف القلق والتوتر، ما دفع كثيرون للسؤال عن هذا المشروب وفوائده؟

مشروب الأشواجندا الهندي في مسلسل الصفارة

نبات الأشواجندا، مستخلص من شجيرة صغيرة ذات أزهار صفراء موطنها الهند وجنوب شرق آسيا، وتستخدم المستخلصات أو المسحوق من جذر أو أوراق النبات، لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات، بما في ذلك القلق والتوتر.

اسمها النباتي Withania somnifera، ومعروفة أيضًا بعدة أسماء أخرى، بما في ذلك «الجينسنج الهندي» و«الكرز الشتوي»، إحدى أهم الأعشاب في الأيورفيدا، وهي شكل تقليدي للطب البديل، يعتمد على المبادئ الهندية للشفاء الطبيعي.

فوائد مشروب الأشوجندا

يتمتع مشروب الأشوجندا الهندي، الذي ذُكر في مسلسل الصفارة، بفوائد عديد، وفقًا للموقع الطبي العالمي «healthline».

1- يساعد في تقليل التوتر والقق:

تشتهر الأشواجندا بقدرتها على تقليل التوتر، إذ تصنف على أنها مادة تساعد الجسم على التعامل مع الإجهاد، والتحكم في التوتر، لما تحتويه من بروتينات (Hsp70)، والكورتيزول، وبروتين كيناز c-Jun N المنشط بالإجهاد، كما أظهرت عديد من الدراسات أن مكملات أشواجندا، قد تساعد على تخفيف التوتر والقلق، وزيادة قوة العضلات.

2- التقليل من أعراض بعض حالات الصحة العقلية:

تشير بعض الأدلة إلى أن الأشواجندا، تساعد على تقليل أعراض حالات الصحة العقلية الأخرى، بما في ذلك الاكتئاب والقلق.

3- زيادة هرمون التستوستيرون:

أظهرت بعض الدراسات أن مكملات الأشواجندا، تفيد في الزيادة من مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

4- يقلل من مستويات السكر في الدم:

تشير الأدلة إلى أن الأشواجندا، قد يكون لها بعض الفوائد للأشخاص المصابين بداء السكري أو ارتفاع مستويات السكر في الدم، من خلال تقليل مستوياته.

5- تقليل الالتهاب:

تحتوي الأشواجندا على مركبات تساعد على تقليل الالتهاب في الجسم.

6- تحسين وظائف المخ:

لاحظت إحدى المراجعات التي تضمنت خمس دراسات سريرية، أن هناك أدلة مبكرة على أن الأشواجندا، يمكن أن تحسن الأداء المعرفي لدى البعض، بما في ذلك كبار السن الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف والأشخاص المصابين بالفصام.

7- تحسين النوم:

كثير من الناس يأخذون الأشواجندا لتعزيز النوم المريح، وتشير بعض الأدلة إلى أنه قد يساعد على حل مشكلات النوم.

جرعات الأشوجندا المطلوبة

تختلف توصيات الجرعات الأشواجندا، على سبيل المثال، فقد ثبت أن الجرعات التي تتراوح من 250-1،250 مجم يوميًا، تكون فعالة في حالات مختلفة، لذا استشر أخصائي رعاية صحية، إذا كانت لديك أسئلة بخصوص جرعات الأشواجندا.

يمكنك تناول الأشواجندا بعدة طرق، وهي:

- جرعة واحدة أو بجرعات متعددة في اليوم.

- تناولها إما مع وجبات الطعام أو على معدة فارغة.

- تناولها بعد تصنيعها كمكملات غذائية.