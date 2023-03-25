توقعات مولود برج الدلو من السبت 25 آذار إلى الجمعة 31 آذار 2023

مهنياً: اسبوع فعال يدعمك لبناء جديد على اسس ثابتة وعلى المدى البعيد كما يشجعك على الالتزام بمشاريع واعدة ومتينة ويزودك برؤية جيدة وحماسة وقدرة على تقويم الاوضاع نوعية الوقت داعمة مع توافد الكواكب الى برج الحمل الصديق لكن الانطلاقة بطيئة ودقيقة ومن الضروري جداً التكيّف مع الأوضاع الناشطة من حولك وربما مع بعض الظروف المهنية المتقلبة والالتباسات العابرة والتراجع المحتمل بسبب وجود القمر اورانوس والزهرة في برج الثور

عاطفيًا: تفتقد الى الحصانة والحماية العاطفية والشخصية في هذا الاسبوع الطويل الذي لن يمرّ بسلام على العلاقات العائلية والعاطفية خاصة مع وجود كوكب الحب في مواجهة برجك من الثور بحيث تتلبّد الأجواء بالضغوطات والمصاعب والمسؤوليات العائلية ومن المحتمل أن تكبر الشجارات ويتعرّض إستقرار العلاقة للخطر. للعازب يشير الوضع العاطفي الى بعض المشاكل ربما يخذلك شخص اتفقت معه على ارتباط او خطوبة