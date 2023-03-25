توقعات مولود برج الجدي من السبت 25 آذار إلى الجمعة 31 آذار 2023

مهنياً: اسبوع مميز استثنائي تبدأه بطريقة مهمة وجيدة ما يعني اسبوع حافل بالاحداث التي تدور لمصلحتك على كافة المستويات مع وجود القمر في الثور يومي السبت والاحد الذي الذي ينضم الى الزهرة واورانوس حاملا معه تاثيرات ايجابية جيدة ورابحة معنوياً ومادياً كما يوفر لك كل ما يلزم من حظوظ ونشاط للسفر والدراسة بحيث تحصل على علامات عالية بحيث تكون نوعية الوقت مناسبة جداً ايام حلوة ورائعة ومهمة جدا في نوع من انفراج اخبار سارة

عاطفياً: كما في الاوضاع المهنية كذلك في الاوضاع العاطفية والاجتماعية اجواء ممتازة تسمح لك بالتمتع بأجمل اللحظات الى جانب الشريك والاهل تكون اللقاءات استثنائية سوف تشعر بالسعادة والراحة بعيدا عن الهموم والمتاعب للعازب ستكون على موعد مع لقاء محتمل يغمرك بالسعادة او يعزّز روابط حالية ويجد حلولاً لبعض المشاكل