توقعات مولود برج القوس من السبت 25 آذار إلى الجمعة 31 آذار 2023

مهنياً: حظوظ متسارعة هو عنوان هذا الاسبوع الذي يحمل التطورات الإيجابية وبداية تأسيس المشاريع وتكوين العلاقات والاسستثمارات المالية والغرامية وحتى الزواج ما يجعلك قوي الارادة وايجابي الذهنية منفتح ومستعد للنقاش في سبيل تذليل كل العقبات وستحلق عالياً فخوراً بنفسك وبإنجازاتك خاصة يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الثور ما يجعلك ترتاح من الضغوط وتحصل على معظم ما تحلم به من مغامرات واستقلالية

عاطفياً: يتحدث هذا الاسبوع عن الرومانسية وعن لقاء محبب تحت تاثيرات كوكب الحب من برج الثور فتقضي اوقاتا طيبة مع الشريك وتعيش عشقًا كبيرًا وحماسة لا توصف يجعل الحب يعود الى نشاطه وتظهر اللقاءات العائلية مع الاهل والاصدقاء. للعازب لا تتفاجأ اذا تطوّرت صداقة الى علاقة حب ولا تتفاجأ بحب من النظرة الاولى