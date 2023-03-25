توقعات مولود برج العقرب من السبت 25 آذار إلى الجمعة 31 آذار 2023

مهنياً: اسبوع التألق ما يجعلك من الابراج الاكثر إشراقاً فتكون على موعد مع الشهرة وستكون أعمالك تحت الاضواء اجواء جيدة فعالة مثمرة حافلة بالنجاحات مع توافد الكواكب الى مواقع صديقة ومع انتقال المريخ الى برج السرطان الصديق لكن يجب ان تدرس خطواتك جيدا يومي السبت الاحد مع وجود القمر في الثور في معاكسة مع برجك لذلك يجب عليك ان تاخذ في حساباتك بعض الاعتبارات الضرورية فقد تتعرض لظلم أو محاولة احتيال فكن متيقظاً وحذراً

عاطفياً: لا يناسبك وجود الزهرة في الثور في مواجهة برجك لذلك عليك التحلّي بالموضوعية وعدم الانجراف وراء عواطفك الثائرة اسبوع الضغوط المتنوعة والانشغالات والهموم على المستوى الشخصي الذي يؤثر سلبا على الاجواء العائلية وعلاقتك مع الشريك والاولاد.للعازب, تعيش تردّدًا وحيرة وعدم استقرار على الصعيد العاطفي وتشعر بعدم الأمان