توقعات مولود برج الميزان من السبت 25 آذار إلى الجمعة 31 آذار 2023

مهنياً: تستفيد من الاجواء الفلكية المشجعة التي تدعم طموحاتك الكثيرة وتسهل امامك الطريق في هذا الاسبوع السريع الذي يحمل التحرر والانطلاق سواء على صعيد العمل أو الحب ، وكل ما تُقدم عليه سينجح وسيربح بالرغم من وجود الكواكب مجتمعة في معاكسة مع برجك من الحمل الا انك سوف تعيش اسبوع النجاح والكنوز الكبيرة، مع انتقال وجود القمر في الثور يومي السبت والاحد اي الى بيت الدبلوماسية بيت المرونة بيت المفاوضات بيت التسويات والمعاملات

عاطفياً: اسبوع ايجابي ورمانسي جدا اسبوع الحب والارتباطات والمصالحات اسبوع يقرب المسافة بين الاحباء كما يتحدث كوكب الزهرة من برج الثور عن لقاءات شيقة واحاديث ممتعة ومهارة في التعبير عن الذات هذا ما عدا الاطلالة الانيقة والشكل الجذاب للعازب, تستعيد اشراقتك وتسحر الكثيرين بحضورك الباهر ويكون الجو مناسباً لتلبية الدعوات