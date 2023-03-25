توقعات مولود برج العذراء من السبت 25 آذار إلى الجمعة 31 آذار 2023

مهنياً: اسبوع نشيط جيد ومثمر اسبوع الانتصارات التصاعدية بحيث تتدرج النجاحات والترقيات مع انتقال المريخ من مواجهة مع برجك دامت اشهرا طويلة بالاضافة الى انتقال عطارد لينضم الى الشمس والمشتري في الحمل الصديق ما يعني السبوع اتتطور أكثر واكثر مع تقدم الايام لتصل الى الذروة في نهاية الشهر كذلك سوف تساعد تاثيرات القمر واورانوس من الثور يومي السبت والاحد ما يعني ان الحظ يبرم بطريقة توصلك الى القمة الى تحقيق الاهداف

عاطفياً: بإمكانك أن تعيش أسبوعاً جميلاً سعيداً وناجحاً يقرب المسافة بين القلوب ويعزز فرص التعارف والتناغم تحت تاثير كوكب الحب الموجود في برج الثور فيكون الجو العام واعد بالسعادة والغرام. تكثر الدعوات والاجتماعيات وتأتيك المجاملات من الشريك والاهل والاصدقاء للعازب, تُحاط بالحب وتعمل جاذبيتك على كسب المعجبين