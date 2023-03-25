القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: اسبوع نشيط جيد ومثمر اسبوع الانتصارات التصاعدية بحيث تتدرج النجاحات والترقيات مع انتقال المريخ من مواجهة مع برجك دامت اشهرا طويلة بالاضافة الى انتقال عطارد لينضم الى الشمس والمشتري في الحمل الصديق ما يعني السبوع اتتطور أكثر واكثر مع تقدم الايام لتصل الى الذروة في نهاية الشهر كذلك سوف تساعد تاثيرات القمر واورانوس من الثور يومي السبت والاحد ما يعني ان الحظ يبرم بطريقة توصلك الى القمة الى تحقيق الاهداف
عاطفياً: بإمكانك أن تعيش أسبوعاً جميلاً سعيداً وناجحاً يقرب المسافة بين القلوب ويعزز فرص التعارف والتناغم تحت تاثير كوكب الحب الموجود في برج الثور فيكون الجو العام واعد بالسعادة والغرام. تكثر الدعوات والاجتماعيات وتأتيك المجاملات من الشريك والاهل والاصدقاء للعازب, تُحاط بالحب وتعمل جاذبيتك على كسب المعجبين
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج العذراء من السبت 25 آذار إلى الجمعة 31 آذار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.