توقعات مولود برج الأسد من السبت 25 آذار إلى الجمعة 31 آذار 2023

مهنياً: اسبوع التجدد والقرار الحكيم احداث مثيرة سترافقك من تنقلات وتغيرات مهنية جديدة أو عمل جديد تاثيرات نارية واعدة تقدم لك كل فرص النجاح والتوسع والانتشار الشمس عطارد والمشتري من الحمل يدعمان خطواتك ما يجعلك الاكثر حظا بين الابراج لكن سوف تتناقض التاثيرات الفلكية يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الثور اي في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية فتشعر ان الظروف صعبة والاضواء مسلطة عليك انت امام امتحان مطلوب منك

عاطفياً: لن يكون الجو العاطفي سهلا مع وجود الزهرة في مواجه برجك من الثور لذلك حاذر من تقلب في الطباع او اطلاق الاتهامات او القاء اللوم على الحبيب كن موضوعيا في مواجهة الظروف وعدم الانجراف وراء الاستفزازات للعازب حاذر من المشاكل مع الحبيب فقد تندم حين لا يعود ينفع الندم