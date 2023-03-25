القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: اسبوع مهم ومفيد اسبوع التطورات الإيجابية اسبوع مثالي لتحقيق كل ما تتمناه وإبرام العقود والصفقات وتكوين عائلة اسبوع الفرص الجديدة للسفر او للانتقال لعمل افضل او سكن أفضل تاثيرات جيدة لاقتناص الفرص واستغلالها لمصلحتك. البداية مع وجود القمر في الثور يومي السبت والاحد فتكون الانطلاقة ناجحة ومتألقة تبشر بالكثير من الطموحات والتغييرات الايجابية تاثيرات قوية تعطيك فعالية وديناميكية واضحة تضمن لك انتصارات كبيرة
عاطفياً: اسبوع التغييرات والمفاجآت والانتقال من مرحلة الى مرحلة أفضل وخاصة على الصعيد العاطفي تكون الاجواء متفائلة وداعمة يهتف قلبك من جديد مع وجود كوكب الزهرة في الثور ما يزيد من قدرتك في التعبير عن عواطفك والتصريح عما يجول في خاطرك للعازب سوف تتمكن من إيجاد الشريك المناسب الذي يشاركك عالمك والذي ستجد فيه كل المواصفات التي طالما حلمت بها
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج السرطان من السبت 25 آذار إلى الجمعة 31 آذار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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