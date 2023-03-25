القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: اسبوع بخمسة نجوم كل الاحداث تدور لمصلحتك على كافة المستويات مع انتقال عطارد لينضم الى الشمس والمشتري في الحمل بالاضافة الى انتقال المريخ من برجك ما يعني تاثيرات ايجابية جيدة ورابحة معنوياً ومادياً توفر لك كل ما يلزم من حظوظ ونشاط للسفر والدراسة بحيث تحصل على علامات عالية وتكسب تأييد المسؤلين لذلك حاول ان تستفيد من الظروف والفرص الكبيرة حتى تعزز طموحاتك وتطلعات البداية مع يومي السبت والاحد
عاطفياً: لا يزال وجود كوكب الحب يتنقل في مواجهة برجك من الثور الذي يشوش عليك الاجواء العاطفية والعائلية ما يجعل الأجواء مشحونة بالتوتر فانت تحتاج هذا الاسبوع الى الراحة والهدوء بعيدا عن النقاشات والجدالات العازب, حاول ان تتجنب كل ما قد ينعكس سلبًا عليك ويدفعك إلى التصرّف بعدائية وتهوّر
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الجوزاء من السبت 25 آذار إلى الجمعة 31 آذار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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