توقعات مولود برج الثور من السبت 25 آذار إلى الجمعة 31 آذار 2023

هنياً: اسبوع حالم يحمل اجواء سليمة في التفكير والخيار المناسب بلرغم من تواجد الكواكب في مواجهة برجك من الحمل الا انك تكون محميا من كوكب الزهرة من برجك بالاضافة الى انتقال المريخ الى موقع مناسب في برج السرطان الصديق بحيث تهدأ العواصف وتتخلص من أزمتك وتنتبه لوضعك، لقد حان الوقت لاعادة قراءة الحسابات ولاتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الاخطاء ان كانت اخطاء مهنية او اخطاء وتراجع دراسي او اكاديمي

عاطفياً: يحمل اليك هذا الاسبوع الكثير من المفاجآت العاطفية فتعرف اياما من الحب والتواصل الرومانسي تحت تاثير كوكب الزهرة الذي يتنقل في برجك تتلقى زيارة غير متوقعة او اتصالا ينعش قلبك للعازب تكون الظروف ملائمة لاتخاذ مواقف إيجابية وبناءّة تجاه العلاقة الجديدة حان الوقت لإظهار كل النوايا الصادقة فكن جريئاً وعبّر عن مشاعرك ومناسب للتعمّق في معرفة الحبيب وللتقرّب منه فلا تسمح لأي رادع بإبعادك عن هدفك