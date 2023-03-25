توقعات مولود برج الحمل من السبت 25 آذار إلى الجمعة 31 آذار 2023

مهنياً: يسجل هذا الاسبوع بداية مهمة وجيدة جدا على الصعيد المهني تدعوك الى العمل بطريقة واضحة بحيث تشجعك الاحداث والتطورات وتقودك المواقع الفلكية الاستثنائية مع توافد الكواكب الى برجك الشمس المشتري وعطارد فيكون بانتظارك تحركات كبيرة ديناميكية وفعالية واضحة اضواء كثيرة مسلطة عليك مع تاثيرات رائعة تحمل اليك كل الدعم والحماسة والتقدم كذلك سوف تستفيد من التاثيرات الفلكية الداعمة ومن الاجواء الايجابية مع وجود القمر يومي السبت والاحد في الثور

عاطفياً: افراح سعادة حب محبة اجواء عاطفية ملونة ومشرقة تسحر الكثيرين بحضورك الباهر يتمّ التواصل مع الحبيب على نحو رومانسي وناضج، مع وجود الزهرة في في البيت الثاني بيت الحب والشهرة الذي يعزّز الثقة بينك وبين الشريك والاولاد والاحبة العازب ويساعدك الحظ بشكل واضح ويشجّعك على اتخاذ خطوة أو قرار جريء بالخطوبة او الزواج