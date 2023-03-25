توقعات الأبراج اليوم السبت 18 مارس / آذار 2023

ماذا يخبئ الفلك لك اليوم؟ ما هي توقعات برجك اليوم على الصعيد العام وفي الحب وفي العمل؟ ما هي حظوظ برجك اليوم؟ تابعوا القراءة.

توقعات برج الحمل اليوم

قد يكون لديك الكثير من الاهتمامات التي تعني جميعها الكثير بالنسبة لك، مما يجعل من الصعب عليك الاختيار. لا تحاول أن تنظر في الأمر اليوم. عقلك مرتبك بعض الشيء. انتظر بضعة أيام ثم فكر في خياراتك.

توقعات برج الحمل اليوم في الحب

لديك فرصة لاستخدام قوة الجو وسحر العبارة الصحيحة لتوصلك إلى حيث تريد أن تذهب. لديك فرصة لخلق انطباع جميل، لذا قم بإعداد الجو المثالي للرومانسية، وقل الأشياء بطريقة لا يمكن مقاومتها.

توقعات برج الحمل اليوم في العمل

أفعالك تتعارض مع معتقداتك الحقيقية. توقف وفكر في ما تفعله. يمكن أن تفعل ذلك بدافع العادة أو لأن شخصًا آخر أجبرك على هذا الموقف. خذ الوقت الكافي للتوقف والتفكير. تغيير كبير في متناول اليد.

توقعات برج الحمل اليوم في الصحة

يجب أن تسعى جاهدة لاتخاذ قراراتك الصحية بوعي، امنح نفسك كل المساعدة التي تحتاجها في معرفة ما هو الأفضل بالنسبة لك من حيث النظام الغذائي والتمارين الرياضية وخلق توازن يعزز صحتك.

توقعات برج الثور اليوم

قد تؤدي رسالة أو مكالمة من أحد الأقارب إلى احتمال وجود ضيف غير متوقع. يمكن أن يكون جدولك الزمني مكتظًا بمسؤوليات أخرى. لا تشعر بالضغط لاتخاذ أي قرارات اليوم. فكر في الأمر لمدة يوم أو نحو ذلك واكتب خياراتك.

توقعات برج الثور اليوم في الحب

إذا لم تكن صادقًا بشأن شيء ما، فسوف ينطلق إنذار بسيط في ذهن مصلحتك بالحب وستسجل هذه الحقيقة. كل شيء يمكن أن يظهر مرة أخرى في لحظة محرجة. كن صادقًا وسيتحرك اليوم بشكل رائع.

توقعات برج الثور اليوم في العمل

تشعر أنك متحفظ نوعًا ما وهذا جيد. الموقف الحذر سوف يخدمك جيدًا. كن السائق الدفاعي في مكان العمل اليوم. أنت لا تعرف أبدًا متى سيقوم شخص ما بسحب مناورة غير متوقعة ويقطع أمامك مباشرة.

توقعات برج الثور اليوم في الصحة

يساعدنا الطعام الجيد المضغ على تجنب الإفراط في الضغط على الغدد الهضمية. كثير من الناس الذين يبتلعون طعامهم يفرطون في عمل غددهم ويجدون أنهم يظلون جائعين حتى بعد الأكل.

توقعات برج الجوزاء اليوم

قد يكون لديك عدد من الاحتمالات في الاعتبار، وكلها تبدو جذابة بنفس القدر. ربما يتعين عليك اتخاذ قرار، لكن اليوم ليس هو اليوم المناسب للقيام بذلك. من المرجح أن يسود الارتباك. انتظر بضعة أيام ثم فكر في خياراتك بعناية.

توقعات برج الجوزاء اليوم في الحب

قد تشعر بعدم اليقين بشأن الصفقة التي أبرمتها. تكمن المشكلة في أنك لا تستطيع تذكر ما إذا كنت ستفعل ذلك أم لا، أو الشروط التي تتوافق مع هذه الاتفاقية. سوف تحتاج أن تخطو بحذر شديد.

توقعات برج الجوزاء اليوم في العمل

أنت خائف من التحدث عما يدور في ذهنك لأنك تعرف غريزيًا أن الآخرين سيختلفون مع ما تؤمن به. هذا ليس سببًا جيدًا للتسكع. من الضروري أن تحصل على آرائك فيما يتعلق بما يعتقده الآخرون.

توقعات برج الجوزاء اليوم في الصحة

لا تضغط على نفسك بشدة في البداية، تذكر أنك تبني عادة. وبالمثل عندما تفعل شيئًا لفترة من الوقت، فمن المهم أن تضغط على نفسك تدريجيًا أكثر زيادة الوتيرة حتى تظل مهتمًا.

توقعات برج السرطان اليوم

هذا ليس الوقت المناسب لاتخاذ أي قرارات مهمة. قد يبدو لك كل شيء بنفس القدر من الجاذبية، قد تساعدك النصائح المتخصصة، ولكن مع ذلك، لا تشعر أنه يتعين عليك اتخاذ قرار على الفور. انتظر بضعة أيام.

توقعات برج السرطان اليوم في الحب

لديك فرصة رائعة للقاء الآخرين الذين يشاركونك اهتماماتك في مجالات الفن والإبداع. أو ربما التنشئة الاجتماعية مع مشروب قبل العشاء من الأنشطة المحتملة حيث قد تصادف ذلك الشخص المميز، لذا استمتع بوقتك.

توقعات برج السرطان اليوم في العمل

إذا كنت تعمل في المكتب، فقم بتجهيز وجبة غداء كبيرة إضافية للعمل. إذا كنت تعمل في المنزل، فتأكد من تناول وجبة غداء كبيرة في الخارج. سيساعد الطعام على تهدئة مشاعرك وتهدئة إحباطك، كل ما تريد.

توقعات برج السرطان اليوم في الصحة

ستلاحظ أشياء عن نفسك اليوم، ولكن أهم شيء يمكنك فعله هو اتخاذ إجراء، قد يكون هناك شيء رمزي يمكنك القيام به، مثل شراء سجادة يوجا أو تحديد موعد للتدليك إن أمكن، للالتزام بمنح نفسك رعاية أكبر.

توقعات برج الأسد اليوم

الشيء الوحيد الذي يبدو مؤكدًا الآن هو أن التغييرات تلوح في الأفق. ستواجه بعض الخيارات، لكن اليوم ليس هو اليوم المناسب للنظر فيها. يسود الارتباك. فكر في الأمر غدًا، ستكون أكثر تركيزًا وأقل شكًا بحلول ذلك الوقت.

توقعات برج الأسد اليوم في الحب

قد يكون اليوم يومًا خاصًا للغاية بالنسبة لك ولأحبائك، كلاكما تستحق بعض الوقت بمفردك. سيؤدي ذلك إلى تجديد العلاقة وتقريبكما. في بعض الأحيان يتعين عليك استبعاد الآخرين لفترة من الوقت لاكتشاف مقدار ما تشاركه حقًا.

توقعات برج الأسد اليوم في العمل

قد لا تشعر بأنك على طبيعتك وسيتساءل الآخرون عن مشكلتك. لا تتظاهر بأن كل شيء على ما يرام عندما يكون واضحاً، كن صريحًا حتى يتمكن الأشخاص من مساعدتك في المجالات التي تحتاج فيها إلى مزيد من الدعم والتشجيع.

توقعات برج الأسد اليوم في الصحة

يجب أن تحاول ممارسة الرياضة ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع. إذا فشلت في القيام بذلك لأنك لم تكن في حالة مزاجية، فأنا أضمن أن حالتك المزاجية ستزداد سوءًا.

توقعات برج العذراء اليوم

قد يعجب بعض أصدقائك بما ستصبح عليه والبعض الآخر قد يشعرون براحة أقل. لا يمكنك إيقاف ما يحدث. ستكون عملية إيجابية للغاية على المدى الطويل. قد يكون الأمر صعبًا الآن. تحمل مع أصدقائك ونفسك.

توقعات برج العذراء اليوم في الحب

إذا كنت تواجه صعوبات في علاقة حالية، فيمكنك قطع شوط طويل نحو معالجة أي خلافات من خلال الخروج والاستمتاع بوقت رائع، وكذلك استغلال هذه الفرصة للتحدث عن أي مشاكل. سيكون لديك منظور أكثر إشراقًا لاحقًا.

توقعات برج العذراء اليوم في العمل

الصدق هو بالتأكيد أفضل سياسة لك الآن. لا تحاول شد الصوف على عيون أي شخص. القيام بذلك سيكون له تداعيات غير سارة لاحقًا على الطريق. قل الحقيقة الآن حتى لا تعود لتطاردك في المستقبل.

توقعات برج العذراء اليوم في الصحة

من المهم أن تكون متفتح الذهن بشأن المتعة الجسدية، يمكن للجسم تخزين الطاقة المحجوبة بطرق سرية للغاية. جرب العديد من ممارسات التدليك الشاملة إذا كان هذا يثير اهتمامك تقنية ألكسندر واحدة.

توقعات برج الميزان اليوم

قد تواجه خيارًا من نوع ما، لكنك الآن لست متأكدًا حقًا من الاتجاه الذي تريد أن تسلكه. لا تتعجل. ليس من الضروري أن تفعل كل هذا اليوم. انتظر بضعة أيام، فكر في خياراتك ثم اتخذ قرارك.

توقعات برج الميزان اليوم في الحب

قد تتاح لك الفرصة للتحدث مع جميع الأشخاص المناسبين في جميع الأماكن المناسبة، ثم يتم إعطاؤك الخيار حول المكان الذي ستنتقل إليه لتناول العشاء. أنت من تستدعي اللقطات، لذا اتصل بالأفضل. لديك تأثير أكثر مما تهتم لتقره.

توقعات برج الميزان اليوم في العمل

لديك قدر كبير من الطاقة البدنية للتعامل مع أي شيء يأتي في طريقك. لا تتردد في العمل لساعات أطول والقيام بعمل إضافي. يمكنك التعامل معه بسهولة أكبر مما يستطيع معظم الناس التعامل معه فقط في جدولهم المعتاد.

توقعات برج الميزان اليوم في الصحة

هناك قرارات نتخذها دون وعي، كيف تجلس على مقعدك عندما تعمل، هل تتخذ وضعية جيدة مع ظهر قوي وعضلات بطن منثنية قليلاً، أم أنك ترتخي وتترك كتفيك تنهار، انتبه بينما لا يزال لديك خيار.

توقعات برج العقرب اليوم

قد تفكر في الانتقال من أجل النهوض بحياتك المهنية، ولكن قد تشعر بالارتباك بشأن خياراتك. قد تتصارع مع عدة خيارات. من غير المحتمل أن تساعد المدخلات من أفراد الأسرة في الوقت الحالي. انتظر بضعة أيام ثم فكر بجدية فيما تريد القيام به.

توقعات برج العقرب اليوم في الحب

قد يكون من خلال الترويج لفن شخص آخر أن يأتي الحب متسرعًا نحوك، كل الابتسامات. قد تشعر بشيء خاص من النظرة الأولى، وعلى الأقل دفء عظيم وتوافق طبيعي. ربما خُلقت من أجل بعضكما البعض.

توقعات برج العقرب اليوم في العمل

على الرغم من اقتراب الأسبوع من نهايته، فإن هذا لا يعني أنه يجب عليك ترك جودة عملك تنخفض. الحفاظ على مستوى عالٍ في جميع الأوقات. ستلاحظ العمل الذي تقوم به اليوم، لذا تأكد من أنك في أفضل سلوك لديك.

توقعات برج العقرب اليوم في الصحة

هناك فوائد صحية جدية من المشي، فهو ينشط جسمك بالكامل، ويمكنك القيام بتمارين التنفس العميق في نفس الوقت، والجسم يضبط نفسه بشكل طبيعي عندما تمشي بظهر مستقيم وصدر ممتد.

توقعات برج القوس اليوم

قد تسمع أيضًا بعض القيل والقال الذي لا يبدو صحيحًا تمامًا. هذا ليس اليوم لتصديق كل ما تقرأه أو تسمعه أو تحاول فهم أي شيء أربكته. ستكون في مكان أفضل لاحقًا. ضعه جانبًا لبضعة أيام ثم تعامل معه.

توقعات برج القوس اليوم في الحب

توفر مجموعة الكواكب لهذا اليوم الفرصة للخروج لتناول وجبة رومانسية مع أحد أفراد أسرتك. سيكون الجو ممتعًا للغاية، ويمكنك أن تسحر اهتمامك بالحب حتى نهايات الأرض والعودة. فقط لا تفرط.

توقعات برج القوس اليوم في العمل

أنت متضارب بشأن قضية معينة ولذا فأنت تحاول اللعب على كلا الجانبين. هذا جيد. ليس هذا هو الوقت المناسب لإعلان أي جانب على حق وأي جانب على خطأ.

توقعات برج القوس اليوم في الصحة

من أفضل الطرق لتحسين صحتك أن تمنح نفسك المزيد من الوقت. عندما نندفع من مكان إلى آخر ، نفقد إحساسنا بالهدف ونأسف على الوقت الذي نضيعه. حتى اختيار ما تأكله سيتأثر بإعطاء نفسك الوقت الكافي لملاحظة ما تريده حقًا.

توقعات برج الجدي اليوم

من المحتمل أنك تواجه خيارات غير مألوفة فيما يتعلق بمستقبلك المالي، وبالتالي قد لا تكون في وضع يسمح لك باتخاذ أي نوع من القرارات. لا تشعر أنه عليك القيام بذلك اليوم. سيكون من الأفضل إذا انتظرت بضعة أيام حتى تصبح أكثر تركيزًا على التفكير في خياراتك.

توقعات برج الجدي اليوم في الحب

هناك الكثير من الطاقة وهي ممتازة للقاء الآخرين وللتواصل مع شخص مميز. هذا ليس يومًا للبقاء فيه، ولكن للخروج إلى الحفلات أو في أي مكان يتضمن أنشطة جماعية. كلما زاد عدد الأشخاص الذين تتحدث إليهم وتعرف عليهم، كان ذلك أفضل.

توقعات برج الجدي اليوم في العمل

من المهم أن تكون في مزاج جيد لأن هذا سيجعلك أكثر استعدادًا للتعامل مع الموقف العدواني الذي تتخذه من الآخرين. لا تدع أفعال الناس غير المنطقية وغير المتوقعة تطردك من السيطرة.

توقعات برج الجدي اليوم في الصحة

أنت بحاجة إلى النوم كالأطفال وهناك طرق لخلق عادات نوم أكثر نجاحًا إذا كنت بحاجة إلى مساعدة. تحتاج إلى شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على نظام المناعة قويًا وعملية الإقصاء الخاصة بك. هذه أشياء لا تستفيد من الانتظار.

توقعات برج الدلو اليوم

قد لا تكون متأكدًا من الطريقة التي تريد أن تتطور بها. ليس هذا هو اليوم الذي يجب التفكير فيه كثيرًا، حيث من المحتمل ألا تتضح الأمور اليوم. انتظر بضعة أيام، وتعرف على الشخص بشكل أفضل قليلاً ثم فكر في خياراتك.

توقعات برج الدلو اليوم في الحب

لديك اليوم بعض الأفكار حول هذا الشخص المميز في حياتك، لكن لا تعرف ما إذا كانت صحيحة أم لا. الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك هي السؤال على الرغم من أن هذا قد يكون مضللًا. حاول الوصول إلى أصل ما يزعجك.

توقعات برج الدلو اليوم في العمل

تذكر تاريخك، قبل الشروع في أسلوب جديد ووجهة نظر جديدة حول كيفية القيام بالأشياء، تذكر من سبقك وكيف كان أداؤهم. الانتباه للماضي سيساعدك الآن وفي المستقبل.

توقعات برج الدلو اليوم في الصحة

يمكن للسلطات الورقية الخضراء والخضروات الجذرية أن تحدث فرقًا كبيرًا في نظرتك للحياة، صدق أو لا تصدق. خذ إجازة من التمارين الرياضية وخطط لبعض الوجبات التي تحتوي على هذه المكونات.

توقعات برج الحوت اليوم

قد يكون لديك الكثير من المهام التي يتعين عليك القيام بها ولا تكون متأكدًا من أين تبدأ. ربما لا يجب أن تبدأ اليوم على الإطلاق. ربما تحتاج إلى قضاء يوم عطلة للراحة ثم التعامل معه غدًا عندما تشعر بأنك على طبيعتك مرة أخرى.

توقعات برج الحوت اليوم في الحب

يمكنك تدوير الكلمات بالطريقة التي يؤدي بها الساحر الحيل، وتجعل الآخرين يسمعون أشياء لم تقلها في الواقع. يمكنك حتى إنشاء قصة كاملة تبدو معقولة بما فيه الكفاية، لكن هذا لم يحدث أبدًا.

توقعات برج الحوت اليوم في العمل

تمسك بما لديك، بدلاً من وضعه على المحك للحصول على فرصة لكسب المزيد. مثل هذا السلوك المحفوف بالمخاطر من المرجح أن يأتي بنتائج عكسية. لا تتورط في مثل هذه الأنواع من المقامرة.

توقعات برج الحوت اليوم في الصحة

يجب أن ننفتح على طريقة جديدة للعيش مع الآخرين. خذ فترة التغيير هذه على محمل الجد ، ولن تتخلف عن الركب. اليوغا هي ممارسة رائعة لإعطاء القوة للعقل لإظهار الجسد بطريقة جديدة للوجود.

قد يهمك أيضا