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فطار 3 رمضان.. بفتيك ومكرونة والحلو بلح الشام وسوبيا

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بفتيك

تقع ربات المنازل في حيرة اختيار قائمة فطار 3 رمضان، خاصة أن اليوم الأول دومًا ما يشمل الطواجن والمحاشي وكثير من الأصناف التي تستمر حتى إفطار اليوم الثاني، ومع التجهيز لقائمة اليوم الثالث، يمكن لربات المنازل تحضير وجبة شهية غير مُكلفة، مع حلو ومشروب سريع، لتوفير الوقت والمجهود والتكلفة أيضًا. 

بفتيك ومكرونة في فطار 3 رمضان

يمكن تحضير أطباق من المكرونة بالصلصة الحمراء، مع البفتيك والسلطة الخضراء، على طاولة فطار 3 رمضان، مع مشروب السوبيا اللذيذ، وحلو بلح الشام أيضًا. 

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مقادير فطار 3 رمضان

مكونات البفتيك:

لحم بفتيك.

بصل.   

ثوم.   

خل.

ملح.   

فلفل أسود.   

بيض.   

بقسماط.   

دقيق.

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طريقة تحضير البفتيك

- تبلي في البداية شرائح اللحم مع الملح والفلفل الأسود والخل والثوم والبصل.

- اتركي البفتيك بالثلاجة مع التتبيلة، لمدة ساعتين.

- اخرجيه من الثلاجة، ثم اغمسيه في الدقيق، ثم البيض، ثم البقسماط.

- اقلي البفتيك في الزيت ويقلب حتى تمام النضج ثم يقدم.

- قدميه ساخنًا بعد النضج مع المكرونة بالصلصة الحمراء، والسلطة الخضراء. 

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مشروب سوبيا بيتي لفطار 3 رمضان

حضري في خطوات سريعة ومضمونة وغير مكلفة، السوبيا البيتي، بالمقادير التالية: 

- ربع كوب من السكر البودرة.

- ربع كوب من الأرز المفروم.

- جوز هند مبشور.

- 8 ملاعق كبيرة من حليب بالبودرة.

- فانيليا.

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طريقة عمل السوبيا

- احضري المكونات الجافة السابقة في وعاء عميق، وقلبيها سويًا، ثم احفظيها في برطمان حتى تكون جاهزة. 

- عند عمل السوبيا للتناول، احضري البودرة، واخلطيها في الخلاط مع الحليب والثلج المجروش، وقدميها باردة.

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الحلو بلح الشام

إليكِ طريقة عمل بلح الشام بدون قمع، ونبدأ بالمقادير:

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كوبان ماء.

4 بيضات.

2.5 كوب دقيق. 

50 جراما من الزبد.

فانيلا.

ملعقة كبيرة نشا.

3 ملاعق كبيرة سميد. 

شربات. 

فستق مجروش للتزيين.

زيت للقلي.

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طريقة عمل بلح الشام بدون قمع

- على النار ضعي الزبدة، مع الماء، وقلبيهما سويَا.

- اخلطي الدقيق والنشا والسميد، وقلبي المكونات، ثم ضيفي الخليط على الخليط السابق على النار، حتى يصبح عجين.

- ارفعي الخليط من على النار، واتركيه يبرد قليلا.

- ضيفي البيض تدريجيًا، ثم الفانيليا، وقلبي المكونات جيدًا.

- ضعي العجينة في كيس حلواني، وشكلي الخليط أصابع في زيت غزير متوسط الحرارة، حتى يصبح باللون الذهبي.

- اسقيه بالشربات، وزينيه بالفستق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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