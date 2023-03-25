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جدل بسبب مصروف ألف جنيه لطالبة في مسلسل علاقة مشروعة.. خبيرة أسرية تضع الشروط

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مسلسل علاقة مشروعة

لحظات من السعادة والرومانسية بدأ بها الفنان ياسر جلال، أولى حلقات مسلسل علاقة مشروعة، متغزلًا في زوجته التي تؤدي دورها الفنانة داليا مصطفى، لتقطاعهما ابنتهما وتطلب منه مصروفها الذي أثار جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي فور مشاركة مقطع قصير لتلك اللقطة عبر «فيسبوك»، معترضين على المبلغ الكبير الذي تأخذه وهي في سن المراهقة، ويوضح «هن» سلبيات المبالغ الكبيرة التي يأخذها المراهقون وكذلك شروط المصروف.

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مصروف ابنة ياسر جلال في مسلسل علاقة مشروعة

من خلال مشهد قصير أثار مسلسل علاقة مشروعة الذي يقوم بدور البطولة فيه الفنان ياسر جلال، جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طلبت ابنته مصروفها ألف جنيه من والدتها، قائلة: «ماما أنا عايزة 1000 جنيه علشان أخرج مع هانيا بعد المدرسة»، لترد عليها الفنانه داليا مصطفى: «هو أنتي مش واخدة مني 1000 جنيه الأسبوع اللي فات؟ عايزة 1000 جنيه تاني ليه؟»، ليتصدر بعدها المقطع حديث السوشيال ميديا، ساخرين من المبلغ الذي تأخذه الفتاة مصروفا لها.

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سلبيات المصروف الزيادة للمراهقين وشروطها 

بعد تصدر لقطة «المصروف» في مسلسل علاقة مشروعة حديث رواد التواصل الإجتماعي، تحدثت الدكتورة داليا الحزاوي استشاري صحة نفسية وإرشاد أسري، لـ«هن»، عن سلبيات الأموال الكثيرة التي يأخذها المراهقون وشروطها، قائلة إن مصروف الأبناء يجب أن يراعى فيه عدة جوانب، منها سن الابن والمرحلة الدراسية وكذلك الوسط المحيط به.

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واستكملت «الحزاوي»: «الأبناء في المرحلة الثانوية يختلف مصروفهم عن الابتدائية والإعدادية، كما أن محيط التعامل الذي يكون فيه الأبناء أيضا يؤثر، فإذا كان يتعامل مع محيط مرتفع الإمكانيات المادية يتطلب أيضا أن يكون المصروف مناسبا لذلك، حتى لا يشعر الابن بالإحباط، وقد يتجه للسرقة من أجل توفير مصروف يستطيع من خلاله تلبية احتياجاته ومسايرة مستوى أصحابه، كما أن إعطاء الأبناء المصروف مهم لتدريبهم بشكل عملي على إدارة الأموال وتحديد الأولويات».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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