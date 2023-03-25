صلاة التراويح للأطفال.. تعرفي على الضوابط قبل دخولهم المسجد

القاهرة - سمر حسين - ماما

هل صلاة التراويح للأطفال فرضا؟ وهل لها ضوابط حال اصطحابهم إلى المساجد؟ ضمن أسئلة كثيرة تدور في أذهان الأمهات، خلال شهر رمضان، إذ تفضل كثيرات منهن اصطحاب أطفالهن للاعتياد على الصلاة، أو لإدخال البهجة إلى صدورهم، إلا أن صلاة التراويح للأطفال، قد تحتاج لبعض الضوابط.

ضوابط صلاة التراويح للأطفال

ضوابط صلاة التراويح للأطفال، أوضحها الشيخ ياسر سلمي، الداعية والباحث في التراث الإسلامي، ضوابط صلاة التراويح للأطفال، في تصريح سابق لـ«الوطن»، مؤكدًا أن أحد أهم الأركان هو الحفاظ على هدوء الأطفال أثناء الصلاة: «لا مانع من اصطحاب الأطفال إلى المسجد في صلاة التراويح، خاصة إذا كان عمر الطفل من 7 سنوات وأكثر، أما إذا كان أقل، فيحبذ عدم اصطحابهم للمساجد، لأن الأطفال عادة ما يقومون بأعمال شغب وإزعاج، وهذا غير مستحب».

وعن ضوابط صلاة التراويح للأطفال، أشار إلى ضرورة حرص الأم على اختيار مسجد لا يطول في صلاة التراويح، في حالة اصطحاب الأطفال معها إلى الصلاة، حتى لا يمل الطفل، لأن الأطفال بعادتهم يملون سريعا، ويجب السيطرة عليهم بقدر الإمكان، كي لا يسببوا شغبا أو يتسببوا في تشتيت انتباه المصلين.

هل صلاة التراويح للأطفال فرضا؟

رد الشيخ ياسر سلمي، الداعية والباحث في التراث الإسلامي، على كون صلاة التراويح فرضا من عدمه، إذ أكد أن الأطفال غير مُكلفون بالصلاة، أما فرضية صلاة التراويح، فأنها ليست فرضا على المسلمين، بل أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، متابعا: «صلاة التراويح من العبادات الرمضانية المحببة لقلوب كثير من المسلمين، لكن الجدير بالذكر أنها ليست فرضا، بل هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم».