‎كيفية صلاة التراويح للنساء في المنزل والمسجد.. الشروط وعدد الركعات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كيفية صلاة التراويح للنساء، سؤال ربما يدور في أذهان السيدات منذ الليلة الأولى لشهر رمضان المبارك، وحتى الليلة الأخيرة، إذ تتساءل كثيرات عما إذا كان المسجد أو المنزل الأفضل في صلاة التراويح، وشروط صلاتها للنساء في المكانين، وهل يختلف الأجر والثواب؟ وأسئلة عديدة رد عليها علماء الدين ومراكز الفتوى.

‎كيفية صلاة التراويح للنساء

أوضح الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، كيفية صلاة التراويح للنساء، مشيرا إلى أن صلاتها في المنزل، تبدأ باستقبال المصلية القبلة، ومن ثم تبدأ صلاتها بتكبيرة الإحرام، ثم تقرأ دعاء الاستفتاح سرا، وفيما بعد تكمل الركعتين كالمعتاد ويسلم، ثم تبدأ من جديد، مع تكرار ذلك في كل ركعتين من صلاة التراويح، ويتم استكمالها إما بـ8 ركعات أو 10 ركعات أو حتى 20 ركعة، وفقا لما تستطيع، فلا حرج في ذلك.

كيفية صلاة التراويح للنساء في المنزل؟

إذا صلى الرجل بزوجته وأولاده، يجب أن تقف زوجته خلفه، أما إذا صلى الرجل بابنه فيجب أن يقف بجانبه على اليمين، وإذا صلى بكليهما فيقف ابنه بجانبه وزوجته خلفه، إما إذا صلى الرجل بأولاده الذكور والإناث مع زوجته، فيقف الذكور في الصف الأول خلفه، وتقف الإناث في صفٍ آخر خلفهم.

ما عدد ركعات صلاة التراويح للنساء بالمنزل؟

وعن عدد ركعات صلاة التراويح للنساء في المنزل، لفت «الأطرش» في تصريحات تليفزيونية سابقة، إلى أن صلاة التراويح تشمل 20 ركعة دون صلاة الوتر، ومن ثم تؤدى الوتر 3 ركعات، بمعنى أن تُصلى التراويح ركعتين ركعتين، ويسلم المصلي بعد كل ركعتين.

صلاة التراويح للنساء في المسجد

رغم أن الأفضل للنساء صلاة التراويح في المنزل، إلا أن كثيرات منهن يفضلن الخروج للمساجد، وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ذكر خلال استعراض كيفية صلاة التراويح للنساء، شروط أدائها في المسجد، قائلا: الأفضلية لا تمنع من الإذن لها بالذهاب إلى المسجد؛ لقوله ﷺ: «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا»، أخرجه مسلم، ويشترط لها:

1- أن ترتدي ثيابًا ساترة.

2- أن تخرج غير متعطرة.

3- أن يكون خروجها بإذن زوجها.