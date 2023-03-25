5 أطعمة تقلل الشعور بالخمول أثناء الصيام.. تحفظ طاقة الجسم ومناسبة للجميع

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خلال شهر رمضان هناك 5 أطعمة تقلل الشعور بالخمول أثناء الصيام، إذ يعاني كثير من الناس من الإجهاد والإرهاق في نهار رمضان، رغم عدم بذل مجهود كبير، ويرجع السبب إلى فقدان الجسم لنسبة كبيرة من السوائل والأملاح والمعادن، عن طريق العرق، نتيجة لارتفاع درجة حرارة الطقس وبذل النشاط البدني، وفقا لموقعي «مايو كلينك»، «Health line» البريطانيين.

5أطعمة تقلل الشعور بالخمول أثناء الصيام

الزبادي يتصدر قائمة تضم 5 أطعمة تقلل الشعور بالخمول أثناء الصيام، إذ تتميز باحتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات، التي يحولها الجسم إلى سكر اللاكتوز والجلاكتوز، اللذان يعتمد عليهما الجسم في الحصول على الطاقة والحيوية والنشاط، كما يساعد البروتين المتوفر في الزبادي على إبطاء هضم الكربوهيدرات، مما يساهم في الحفاظ على طاقة الجسم لفترة طويلة.

الحمص

يعتبر الحمص من 5 أطعمة تقلل الشعور بالخمول أثناء الصيام، لأنه من البقوليات الغنية بالكربوهيدرات المعقدة المسئولة عن إمداد الجسم بالحيوية والنشاط، كما يحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد على ضبط نسبة السكر بالدم وتنظيم مستويات الطاقة.

البيض

يدخل البيض ضمن 5 أطعمة تقلل الشعور بالخمول أثناء الصيام، لأنه من البروتينات التي تمد الجسم بالحيوية، كما يحتوي أيضًا على الليوسين، وهو حمض أميني يحافظ على مستويات السكر بالدم، ويحفز الجسم على تكسير الدهون المتراكمة به، للحصول على الطاقة، وفقا لحديث خبيرة التغذية العلاجية والسمنة الدكتورة مروة شعير لـ«هن».

التفاح والموز

عند تناول 100 جرام من التفاح، يحصل الجسم على 14 جرامًا من الكربوهيدرات و10 جرامات من السكر و2.1 جرام من الألياف، لذا فهو من الفواكه المفيدة لإمداد الجسم بالطاقة والنشاط، كما أظهرت بعض الأبحاث، أن مضادات الأكسدة الموجودة بالتفاح تبطئ من هضم الكربوهيدرات، وهذا ما يساعد الجسم على الاحتفاظ بالطاقة لفترة طويلة.

أما الموز فهو من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة، مثل الكربوهيدرات المعقدة والسكريات الصحية والبوتاسيوم وفيتامين B6.

الخضروات الورقية

تقلل الخضروات الورقية، مثل الخس والجرجير الشعور بالخمول أثناء الصيام، لاحتوائها على الألياف ومضادات الأكسدة وحمض الفوليك، كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، مثل فيتامين سي وفيتامين هـ وفيتامين ك والحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم.