منخفضان جويان يؤثران على حالة الطقس.. لا تخرجي من المنزل إلا في حالة واحدة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع استقبال اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك، تفضل العديد من الأسر والعائلات تناول الإفطار خارج المنزل، كفرصة للتنزهه أو للتجمعات العائلية وتجمعات الأصدقاء في الخارج بدلًا من التجمعات التقليدية بالمنزل، إلا إن تبقى حالة الطقس هي المتحكم الأساسي والرئيسي، خاصة مع تباينها وعدم استقرارها.

منخفضان جويان يؤثران على حالة الطقس

ومن جانبها، حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال الساعات الماضية، من حالة الطقس المتقلبة خلال الأيام الحالية، إذ أوضحت في مداخلة هاتفية، أنّ البلاد ستشهد حالة من التقلبات وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، كما إنها ستشهد خلال فترات النهار ارتفاعًا في درجات الحرارة لأنها قادمة من مناطق صحراوية.

وأشارت «غانم»، إلى أنه من المقرر سقوط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى ليلا وقد تكون رعدية أحيانا، خاصة اليوم، السبت، إذ تنضم المناطق الشرقية إلى الغربية في فرص سقوط الأمطار بين المتوسطة والغزيرة.

احذر الإفطار خارج المنزل

ومع التحذيرات من حالة التقلبات الجوية، حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية السيدات وأصحاب مرضى الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الانفية، الذين ينوون الإفطار خارج المنزل، أو الخروج بعد المغرب، بسبب تحذيرات الأرصاد من فرصة سقوط الأمطار بين المتوسطة، والشديدة

وقال «الناظر» في تحذير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بوصي مرضي الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الانفية تناول قرص مضاد للهيستامين طويل المفعول مساء اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع، وذلك لتجنب الإصابة بأي أمراض أو فيروسات خلال الخروج أو التنزهة مع التقلبات الجوية».