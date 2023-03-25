الأوقات المناسبة لممارسة الرياضة في رمضان.. احذري التمارين العنيفة

القاهرة - سمر حسين - صحة

ترغب السيدات في «رمضان» في خسارة وزنهن، ويحصرن على ممارسة الرياضة، لأن هذا الشهر يعد ذلك من أفضل أوقات العام للحصول على قوام رياضي، ونقدم لكم من خلال «هُن»، أنسب وقت لممارستها.

الأوقات المناسبة للرياضة في رمضان

قال محمد عفيفي، استشاري التغذية العلاجية، لـ«هٌن»، إنه ممارسة الرياضة من أفضل الأشياء في رمضان، ويرجع ذلك إلى أن الهرمون المسئول عن الحرق يكون في أعلى مستوياته، وبذلك تكون الظروف مؤهلة وجيدة، لممارسة الرياضة وخسارة الدهون وتقوية الكتلة العضلية في الجسم.

أنسب وقت لممارسة الرياضة في رمضان

أوضح استشاري التغذية العلاجية أنسب وقت لممارسة الرياضة، كالتالي:

- في نهار رمضان، وتحديدًا الساعة التي تسبق أذان المغرب، إذ أنها أفضل توقيت لممارسة الرياضة في الصيام، لأن يعقبها وجبة الإفطار ما يمكن الشخص من التعويض مباشرة في حال تعرض لانخفاض مستويات الطاقة والسوائل في الجسم.

معايير ممارسة الرياضة في رمضان

وقدم «عفيفي»، روشتة لما يجب أن يتم أخذه في الاعتبار عند ممارسة التمارين الرياضية، وهي كالتالي:

- يجب عدم ممارسة الرياضة في الأوقات المبكرة من النهار، إذ أنها تستنفذ طاقة الجسم من بداية اليوم.

- وقت ممارسة التمارين الرياضية يجب ألا تتعدى ساعة، بالتدريج فالبداية بربع الساعة، ثم نزيد 5 دقائق يوميًا حتى نصل إلى ساعة كاملة، ونبدأ بالتمارين الخفيفة حتى نصل إلى المتوسطة.

- يجب عدم القيام بممارسة التمارين الرياضية العنيفة.

- يجب عدم ممارسة الرياضة بعد الإفطار مباشرةً لأن جميع طاقة الجسم في ذلك الوقت تكون موجّهة نحو عملية الهضم.