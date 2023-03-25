طريقة تجنب الإمساك في رمضان.. اشربي المياه وتناولي الخضروات

القاهرة - سمر حسين - ماما

الإمساك واحد من أكبر المشكلات التي تصاحب الصيام، وقد يزداد الأمر في رمضان بسبب حركة الأمعاء الثقيلة في ساعات الصيام، بسبب البطء الشديد في الهضم، وعدم القدرة على التخلص من فضلات الطعام، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» كيفية تجنب الإمساك في رمضان.

كيفية تجنب الإمساك في رمضان

قال عمرو ناجي، استشاري التغذية العلاجية، لـ«هُن»، إن الإمساك ناتج عن عدم تناول كمية كافية من الماء، وله علاجات بعد الفطار تساعد على عدم حدوثه، وهي كالتالي:

- تناول الفطار بالكميات والسعرات المحددة التي يحتاجها الجسم.

- عدم تناول النشويات بكثيرة وفي مقدمة الطعام.

- تناول السوائل والمشروبات ‏ يقلل بشكل كبير من الإمساك وصلابة وتكتل الفضلات، ويخفف من انتفاخ البطن.

- شرب الماء بالليمون عقب الفطار، فهو من أهم المكونات التي تخلص من الإمساك، إذ أنه ملين طبيعي.

- تناول عصير الفواكه مثل الكمثرى والتفاح والمشمش، يخفف الإمساك.

وصفات للتخلص من الإمساك

وأضاف «ناجي»، أنه يجب التركيز على ما إذا كانت وجبات الإفطار والسحور تحتوي على كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم أو لا، فيجب تناول طعام غني بالألياف، مثل الأفوكادو أو الألبان التي تساعد على فقدان الوزن وتقي من الإمساك، ويجب تناول كوب زبادي على وجبة السحور.

نصائح لعلاج الإمساك في رمضان

وقدم نصائح لمعرفة كيفية الإمساك في رمضان:

- شرب كمية كافية من المياه، حوالي لترين لبقاء الجسم رطبًا، خاصة بعد فترة الصيام.

- ‏يجب ممارسة الرياضة معظم أيام الأسبوع رياضة حتى لو كانت بسيطة، إذ يعمل النشاط البدني على زيادة نشاط العضلات في الأمعاء.

- توازن وجبة السحور ومكوناتها، ومن أهم هذه المكونات الألياف، وذلك لأنها تنظم عملية الحرق وكذلك مستويات السكر والأنسولين في الدم.

- وتتمثل في الشوفان وبذور الشيا، كما توجد في أطعمة البقوليات كالفول والعدس والحمص بالإضافة إلى المكسرات.

- تناول المياه حسب سعرات الجسم تحسن حركة الأمعاء وتطهرها، وتمنع الإمساك وتنقي الجهاز الهضمي من السموم وتطردها.

- تناول الخضراوات، مثل الجزر وجميع الخضراوات كالخس والكابوتشا والكرنب والجرجير.