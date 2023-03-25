نجوم طبخة رمضان| ما سر «يا تكاتو وحركاتو» للشيف حسن؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تاريخ يمتد لأكثر من عشرين عامًا، طبخات ووصفات وتكات وحركات للشيف حسن، بكل أنواع الأكلات، إذ اشتهر بتقديم برامج الطبخ في مصر، وله باع كبير في تقديم آلاف الأكلات، التي ساعدت ربات المنزل في تقديم وجبات شهية وكأنهن شيفات، لتميزه الشديد في ذكر التفاصيل الدقيقة للوصفات، لذا نقدم لكم اليوم قصته الملهمة، بحسب حديث الشيف حسن لـ«الوطن»، عن بدايته وحياته وإعداده للوصفات.

خطى الشيف حسن

«تخرجت في كلية السياحة والفنادق، وعملت في فنادق كثيرة بكل الجنسيات من مختلف البلاد والمحافظات، حصلت على دورة باريس للحلويات والمخبوزات، وقدمت حلقات في البداية في عدد من التليفزيونات العربية، كما قدمت 5 مواسم في رمضان على القناة الخامسة في إسكندرية».

كما قدمت برنامج «من كل بلد أكلة» على قناة الأسرة والطفل، وتميزت فيه، لأن كان يوجد في البرنامج فرقة موسيقية تلحن المقادير، ثم توالت تقديم برامج للطبخ على عدة قنوات فضائية.

إعداد الوصفات

وقص الشيف حسن عن اختيار الوصفات والمقادير وتقديم الحلقات، «فكرة الوصفة ومقاديرها بتبدأ معايا كأنك بتربي مولود، ينمو مع الوصفة خطوة بخطوة، ولازم استهدف كل الطبخات، مع المقادير المناسبة، وبحاول إعداد وجبة متكاملة ترضي كل الأذواق، واختار أكلات مختلفة وأعد مقاديرها، واصفي لحد ما أوصل لوصفة وحلقة مناسبة، تستهدف أكبر عدد من الناس مثلًا حوالي 60%، وباقي الأسبوع أعد أكلات بوصفات مختلفة أخرى تستهدف الـ40% المتبقية».

تكات وحركات الشيف «حسن»

اشتهر الشيف حسن أثناء إعداده كل طبخة بمقولة «يا تكاتو يا حركاتو»، وكشف لـ«الوطن»، عن سر هذه الكلمة قائلًا، «في برنامج من كل بلد أكلة، كان المصورين والمخرج متعودين على التركيز على وجه الضيف ناتجًا عن تصويرهم للبرامج الإخبارية، لكني كنت أريد تصوير تفاصيل الوصفة والتكنيك، ويدي وهي تضع المقادير، فكنت محتاج مخرج رياضة، زي ما يجيب تفاصيل الكرة هيجيب تفاصيل الوجبة، فالأمر سيان، ففكرت تكون كلمة السر، «يا تكاتو يا حركاتو»، توجيه للمخرج ومديرين التصوير لتشجعيهم للحصول على أحلى لقطة للوصفة للتيسير على المشاهدين عند إعداد الوجبات».

كشكول يضم كل الوصفات

وعن البصمة وسر حب الجميع للشيف، قال معبرًا، «أحب عائلتي وبيتي والمشاهد يشعر بأمان للإعلامي ذو سيرة حسنة حتى على الرغم من تميزي في المطبخ، إلا أني أحب الأكل من يد زوجتي، وقبل إني شيف إعلامي، هو أني بحب شغلي جدًا، وبتعامل مع الوصفات بحُب، والشيف إنسان بيقدم وصفات لكل الناس لمساعدتهم، بالإضافة إلى أن بيميزني الكشكول بتاعي، بمعنى أن كل طبخة ليها وصفة عندي، وفي كل التخصصات، من مخبوزات وحلويات وأكلات وسلطات».