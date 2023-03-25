نصائح للحامل لصيام آمن في رمضان.. «عشان تتجنبي الإرهاق والتعب»

القاهرة - سمر حسين - صحة

على الرغم من إن الله عز وجل لم يفرض مشقة الصيام على السيدات أثناء الحمل، حتى لا يحملهن عبئا بجانب حملها، بشرط إتمام صيام هذه الأيام في وقت لاحق، فأن هناك الكثير من السيدات اللاتي يخترن الصيام، وتحمل المجهود والامتناع عن الأكل وتناول المياه، بل والأدوية في بعض الأحيان، ما يعرضهن للإرهاق في الكثير من الأحيان.

وزارة الصحة تحذر السيدات الحوامل

وفي إطار مبادرة الأم والجنين، التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان، لتوعية السيدات والأمهات خلال فترات الحمل وما بعده، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حذرت «الصحة» من حالة تستلزم إفطار السيدة وقت الحمل وعدم استكمال الصيام حينها.

ونوهت وزارة الصحة والسكان، بإنه إذا صامت المرأة الحامل في رمضان، يجب عليها متابعة حالتها الصحية، موضحة إنه في حالة إذا شعرت بالجوع والعطش فيجب عليها الإفطار، وذلك حفاظًا على صحتها وصحة الجنين.

كما نصحت السيدات بالكشف والاطمئنان على حالتهن الصحية طوال فترة الحمل بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين.

الجدير بالذكر إن مواعيد الوحدات الصحية المجانية للكشف، تبدأ من الساعة 8 صباحًا، وحتى 2 مساءً.

مشروبات للمرأة الحامل في رمضان

وكانت الدكتورة ليندا جاد الحق استشاري التغذية العلاجية والسمنة، والنحافة، نصحت بعدة مشروبات للحامل في رمضان، خلال حديثها لـ «هُن» جاءت على النحو التالي:

الخروب

يعمل على تحسين وظائف الجهاز الهضمي والتقليل من نسبة الحموضة في المعدة، ويعزز من صحة الجهاز الدوري، ويساعد على الحماية من خطر الإصابة بفقر الدم أثناء الحمل.

التمر الهندي

يحسين حركة الأمعاء للحامل، ومصدرا غنيا بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين ج وأ والبوتاسيوم والحديد، لتعزيز نمو الجنين.

الكركديه

يساعد على تقليل فرص تناول الأدوية للحامل، كما يساعدها على الحد من الشعور بتقلصات الرحم، الذي يمكن أن يؤدي إلى الولادة.