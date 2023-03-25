الزوجة الثانية حلم الكبير أوي وجعفر العمدة في طريقه للرابعة.. دراما رمضان تناقش «التعدد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجبة اجتماعية وكوميديا دسمة نجح كل من محمد رمضان وأحمد مكي، في تقديمها للمشاهد من خلال مسلسلاتهما بالسباق الرمضاني 2023، إذ حقق مسلسل «جعفر العمدة» للفنان محمد رمضان نجاحا كبيرا، بينما استمر «مكي» على وتيرة نجاح «الكبير أوي» للموسم السابع.

وعلى الرغم من اختلاف القصة والمعالجة، كان الإشارة لتعدد الزوجات من الرجال واضحا، فظهر «رمضان» بمسلسل «جعفر العمدة» متزوج من ثلاثة ويسعى للزواج من الرابعة، بينما كانت أحلام الكبير هي الزواج بأخرى على زوجته «مربوحة».

وعلى الرغم من أن المعالجة الدرامية لم تهمل فطرة الزوجات من الغيرة والأنانية إلا أنهن ظهروا يقبلن الوضع، بل تتعايش كل منهن معه أيضاً، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات حول التعدد.

طبيب نفسي يشرح لماذا تقبل السيدات التعدد

في هذا الصدد، كان الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية شرح لـ«هن»، تفسير موافقة بعض السيدات على زواج أزواجهن من أخرى؟ قائلا: «الست دايما عايزة تحس بالاهتمام، وإن هي في حياته حاجة مهمة جدا، وبتتأثر وبتزعل لما تحس أن هو راح لمشاعره لواحدة تانية».

وعن موافقة الزوجة زواج زوجها من أخرى، أشار استشاري الصحة النفسية، عبر «هن» إلى أن السيدة التي توافق على زواج زوجها من امرأة أخرى، يكون ذلك بعد تعرضها لضغط كبير، ويقين تام أنه سيتزوج ولن يترك الثانية: «بس الست لما توافق بتبقى طلعت الراجل فعليا من قلبها، بس بيبقى بالنسبة ليها عبارة عن مصاريف، اتجوز عادي، وأنا موجودة وبربي العيال، هو بالنسبة ليها ملهاش بديل أو أهلها مش هيساعدوها، ويقفوا معاها أو ماديا مش معاها فبتوافق».

واختتم الدكتور محمد هاني حديثه، أن أي امرأة بطبعها لا تقبل بوجود سيدة أخرى في حياة زوجها، و99% من السيدات تطلبن الطلاق.

الأوقاف: الأصل في الإسلام الاكتفاء بزوجة واحدة

على الجانب الآخر، وردا على الجدل المثار بين الفترة والأخرى، أكد الدكتور شوقي عبداللطيف نائب وزير الأوقاف الأسبق، أن الأصل في الإسلام الاكتفاء بزوجة واحدة، ولكن يُباح تعدد الزوجات وفق شروط معينة حددتها الشريعة الإسلامية.

وأوضح «عبد اللطيف»، في تصريح سابق لـ«هن»، شروط تعدد الزوجات في الإسلام، وهي:

- مرض الزوجة بشكل يؤثر على أدائها لواجباتها الزوجية من الناحيتين الاجتماعية والجنسية.

- عدم قدرة الزوجة على الإنجاب بشهادة الأطباء

‏- إذا كانت الزوجة ناشزًا أو مترفعة على زوجها وتجلب له الإزعاج.