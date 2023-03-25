أطعمة تجنبها في السحور.. تؤثر على الجسم والمعدة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

وجبة السحور من أهم الوجبات التي يتم تناولها في رمضان، ويوجد الكثير من الأطعمة التي يجب تجنبها، إذ أنها تؤثر على المعدة وعلى فترة الصيام، ولا يعرفها معظم الناس.

ونقدم لكم من خلال «هُن» أطعمة تجنبها في السحور والسبب في ذلك.

أطعمة تجنبها في السحور

قالت مروة شعير، استشاري التغذية العلاجية، لـ«هُن»، إن يوجد الكثير من الأطعمة التي يجب تجنبها في السحور، بسبب أنها تؤثر على المعدة، وتؤثر على الجسم في فترات الصيام، ومن هذه الأطعمة:

أطعمة يجب تجنبها في السحور

- الأطعمة المالحة إذ أنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح التي تؤثر على كمية الماء في الجسم.

- من أطعمة تجنبها في السحور المشروبات السكرية، التي تحتوي على نسبة عالية من السكر قد تزيد من معدل فقدان الماء في الجسم.

- المشروبات الغازية تعمل على زيادة الجفاف في جسمك.

- المقليات تحتاج إلى الكثير من الزيت والملح ليصبح الطعام اكثر لذاذه وقرمشة، وهذا يجعله غني بالصوديم، الذي يؤدي إلى فقدان للكثير من السوائل، للتخلص منه.

أطعمة يجب تناولها في السحور

قدمت عدة أصناف من الأطعمة لتناولها في السحور، كالتالي:

- لبن الزبادي هو مصدر جيد للكالسيوم والبروتين، ويساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم.

- ‏الزبادي والتمر أو الحليب والتمر وجبة سحور كاملة وصحية ومثالية.

- الفول الاختيار الأساسي إذ يساعد الجسم على الإحساس بالشبع لمدة طويلة، كما أنه يحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل البوتاسيوم، والماغنسيوم.

- الخضروات الورقية التي تحتوي على الماءالخضروات التي تحتوي على الماء مثل الخيار والخس، وتعزز عدم الرغبة في تناول الطعام لفترة طويلة.

- البيض يحتاج الجسم لكمية معقولة من البروتين التي تساعده على تحمل الصيام.

- البروكلي والخيار يحتوي البروكلي على كميات كبيرة من الألياف والمغذيات، التي تساعد على الشعور بالشبع في وجبة السحور.