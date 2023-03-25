نيللي كريم تكشف سبب عمل ابنتها في سن صغيرة: «عشان تعرف قيمة الفلوس»

القاهرة - سمر حسين - ماما

«خليتها تشتغل عشان تعرف قيمة الفلوس».. بتلك الجملة التي ردت بها الفنانة نيللي كريم على سؤال الإعلامية منى عبد الوهاب أثناء تواجدها في برنامج «أنا والقناع» عندما سألتها «قناع أم اقتناع لما طلبتي من بنتك تشتغل في سن صغيرة؟» لتكن إجابتها تحمل معاني الأمومة التي تريد من ابنتها أن تتعلم قيمة المال التي تأخذه وأنه لا يأتي بسهولة، كذلك تريد منها أن تشغل وقتها فيما ينفعها خلال ساعات العمل التي تستفيد منها.

نيللي كريم: «عايزة بنتي تعرف قيمة الفلوس»

خلال تواجدها في برنامج «انا والقناع» كشفت الفنانه نيللي كريم عن رغبتها في تربية ابنتها على تحمل المسؤولية عندما سألتها الإعلامية منى عبد الوهاب عن سبب طلبها من ابنتها العمل في سن صغير، واجابتها «نيللي» قائلة: «خليت بنتي تشتغل في سن صغير عن اقتناع عشان يعرفوا قيمة الفلوس وأنها مش سهل تتجاب، وبعدين دا مفيد لها في الصيف بدل طول الوقت قاعدين على التليفونات بيقدم لهم حاجات مختلفة ومش مفيدة ليهم، ليه لأ يبقى ساعتين في اليوم حاجة معينة يعملوها بسيطة بس يحسوا بالتعب».

سبب حزن نيللي كريم في أعمالها

بشكل شبه متكرر كانت نيللي كريم قد ظهرت بشكل حزين في الكثير من الأعمال وهذا ما جاوبت عليه خلال لقائها، عندما سألتها الإعلامية منى عبد الوهاب «قناع أم اقتناع لما صدرتي صورة الحزن في أعمالك؟»، لتكن إجابتها أن تلك الصورة الحزينة ما هي إلا قناع وأنها على العكس تحب اللحظات السعيدة، لكن الأعمال الدرامية تحتاج الشعور الحقيقي «الإحساس الحقيقي هو دا اللي الناس هتتأثر بيه».