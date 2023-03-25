الامارات | سلطة الجامي.. «الجامي من الأكلات التراثية القديمة في الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من خيرات الإمارات ومزارعها المستدامة، تقدم الشيف الإماراتية مريم الزعابي، من «إرث أبوظبي»، مجموعة من الوصفات الصحية سهلة التنفيذ لأكلات مستلهمة من تراث الإمارات بلمسات عصرية.

يعد الجامي من الأكلات التراثية القديمة في الإمارات، وإحدى الأكلات الشعبية المعروفة، وهو نوع من الجبن يستخلص من لبن الماعز أو البقر ويؤكل مع التمر، ويتميز بطعمه الطيب، خصوصاً إذا أضيف إليه القليل من السمن العربي.

فوائد عديدة

إلى جانب فوائد الجامي كمصدر للبروتين والطاقة، تجمع السلطة فوائد الجرجير وهي كثيرة ومتعددة، من أبرزها تحسين وظائف المناعة، والتقليل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

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