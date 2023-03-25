الامارات | الشباكية.. حلويات أساسية على المائدة المغربية في رمضان

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شكرا لقرائتكم خبر عن الشباكية.. حلويات أساسية على المائدة المغربية في رمضان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتبر الشباكية المغربية من الحلويات الأساسية والرئيسة في مائدة الإفطار في شهر رمضان وتعتبر من أرقى الحلويات المغربية التقليدية، وتقدم غالباً مرفقة بالحريرة المغربية، وتحضر كذلك في الأعراس.
ويقبل سكان المغرب بشكل ملحوظ على هذه الحلويات في شهر رمضان، وتقلى الشباكية في الزيت وتطفى في العسل. وتختلف مكونات الشباكية من منطقة لأخرى.
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